Oruam foragido: entenda operação que mira o rapper, sua família e o CV

O rapper Oruam, a mãe e um irmão estão entre os procurados na nova fase da Operação Contenção, iniciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 29.

A ação combate a expansão territorial do Comando Vermelho (CV) e a estrutura de lavagem de dinheiro da facção. Um homem foi preso até o momento.

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Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) saíram para cumprir 12 mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado da Capital. Chefões do CV também são alvos. Marcinho VP, pai de Oruam, é um deles — ele já estava preso.

Considerado foragido da Justiça desde fevereiro, devido a violações na tornozeleira eletrônica, Oruam responde a processo por tentativas de homicídio após uma confusão com policiais na porta de sua casa, em julho do ano passado.

Além do artista, a DRE tenta prender a mãe dele, a empresária Márcia Gama, e um dos irmãos, Lucas Santos Nepomuceno, também conhecido como Lucca.

Márcia tinha sido alvo de prisão em março, na Operação Contenção Red Legacy, mas não havia sido encontrada. No início deste mês, a Justiça do Rio concedeu um habeas corpus à mãe do cantor, e ela havia deixado de ser procurada.

Os procurados

Carlos Alexandre Martins da Silva, apontado como operador financeiro do CV, preso nesta quarta;

Ederson José Gonçalves Leite, o Sam da CDD, chefão do CV, foragido em outros processos;

Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, chefão do CV, foragido em outros processos;

Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D, chefão do CV, foragido em outros processos;

Jeferson Lima Assim, procurado nesta quarta;

Lucas Santos Nepomuceno, o Lucca, irmão de Oruam, procurado nesta quarta;

Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, chefão do CV, foragido em outros processos;

Luiz Paulo Silva de Souza, apontado como operador financeiro do CV, procurado nesta quarta;

Márcia Gama dos Santos Nepomuceno, mulher de Marcinho VP e mãe de Lucca e Oruam, procurada nesta quarta;

Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, chefão do CV, já encarcerado;

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, foragido em outros processos;

Wilton Rabello Quintanilha, o Abelha, chefão do CV, foragido em outros processos.

Investigações

Segundo a DRE, a operação desta quarta-feira é resultado de 1 ano de investigações baseadas em dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos e no cruzamento de informações financeiras.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes diz ter descoberto “um sistema estruturado de recebimento, pulverização e reinserção de valores ilícitos no circuito econômico formal”.

“Recursos provenientes do tráfico eram repassados por lideranças da facção a operadores financeiros, que realizavam a fragmentação dos valores por meio de contas de terceiros, além de utilizá-los para pagamento de despesas, aquisição de bens e ocultação patrimonial”, detalhou.

A investigação identificou diálogos entre Carlos Costa Neves, o Gardenal, um dos chefões do CV, e um miliciano. “As conversas reforçam a influência de Marcinho VP como liderança central da facção, mesmo após anos de encarceramento”, afirmou a DRE.

Operação Contenção

A Operação Contenção visa conter e atacar o avanço territorial do Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.

Até o momento, foram mais de 300 capturados e 136 mortos em confronto. Foram apreendidas cerca de 470 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 51 mil balas.