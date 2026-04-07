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POLÍCIA

Justiça do Rio solta mãe de Oruam investigada em operação contra o CV

Investigada foi alvo de ação que mirava estrutura nacional de facção criminosa

Luan Julião

Por Luan Julião

07/04/2026 - 19:12 h

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Márcia Nepomuceno é companheira de Márcio Gama dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP e mãe do rapper Oruam
Márcia Nepomuceno é companheira de Márcio Gama dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP e mãe do rapper Oruam -

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura de Márcia Nepomuceno ao conceder habeas corpus nesta terça-feira, 7. A decisão partiu do desembargador Marcus Basílio, integrante da 7ª Câmara Criminal. Márcia é companheira de Márcio Gama dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP e mãe do rapper Oruam.

A investigada estava sendo considerada foragida desde março, quando foi alvo de uma operação policial que também tinha como alvos o filho dela, o rapper Oruam, e um sobrinho de Marcinho VP. A ação, batizada de Operação Contenção Red Legacy, resultou na prisão de sete pessoas. Entre elas estava o vereador Salvino Oliveira, que acabou sendo liberado posteriormente.

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Mesmo após a ofensiva, Oruam segue sem ser localizado. Ele é considerado foragido desde fevereiro, e as autoridades continuam as buscas.

Segundo a polícia, a operação teve como foco atingir a estrutura do Comando Vermelho em nível nacional, “identificada como uma organização criminosa com características de cartel e atuação interestadual altamente estruturada”. As investigações também apontaram “indícios de cooperação entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Defesa contesta acusações

A defesa de Márcia sustenta que não há provas que sustentem as acusações divulgadas. Em março, os advogados classificaram as suspeitas como infundadas e lembraram que ela já havia sido investigada anteriormente, mas acabou absolvida, decisão que foi mantida mesmo após recurso do Ministério Público.

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Ainda conforme a defesa, Márcia é funcionária pública concursada, não possui antecedentes criminais e tem bens declarados. Os advogados também ressaltaram que ela criou os filhos sozinha e afirmaram que nenhum deles possui envolvimento com práticas ilegais. Por fim, disseram confiar que a Justiça esclarecerá os fatos.

Investigação aponta atuação de familiares

De acordo com a polícia, Marcinho VP “continua exercendo papel central na estrutura de comando da facção” mesmo após quase três décadas no sistema prisional. As apurações indicam que ele integra o chamado “conselho federal permanente” do Comando Vermelho.

No caso de Márcia, os investigadores afirmam que ela atuaria como intermediadora de interesses do grupo fora da prisão, “participando da circulação de informações e de articulações envolvendo operadores da organização e agentes externos”.

Já o sobrinho de Marcinho VP, identificado como Landerson, teria, segundo a polícia, a função de ligação entre lideranças da facção, membros que atuam em áreas dominadas pelo grupo e pessoas relacionadas a atividades econômicas exploradas pela organização, “como serviços e imóveis”.

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