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POLÍCIA

Adolescente é chicoteada em “tribunal do crime” após suspeita de ser “X9”

Vítima ficou dias acamada, foi internada e segue sem o movimento de um dos braços

Luan Julião

Por Luan Julião

07/04/2026 - 18:58 h

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Caso é investigado como tortura praticada por integrantes de organização criminosa
Caso é investigado como tortura praticada por integrantes de organização criminosa -

Uma investigação policial resultou na prisão de quatro suspeitos de envolvimento na tortura de uma adolescente de 17 anos no município de Itaporanga, no Sertão paraibano. A ação conjunta das polícias Civil e Militar foi realizada na segunda-feira, 6, após o caso vir à tona.

De acordo com as autoridades, a jovem foi alvo de agressões no dia 25 de março, após integrantes de um grupo criminoso suspeitarem que ela teria repassado informações à polícia. Como forma de punição, a adolescente foi submetida a uma série de chicotadas.

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As agressões causaram graves consequências à vítima, que permaneceu cerca de seis dias sem conseguir sair da cama. Com receio de novas ameaças, ela demorou a buscar atendimento médico e só registrou a denúncia no dia 1º de abril. Posteriormente, foi levada ao Hospital Regional de Patos, onde segue internada e ainda apresenta limitações no movimento de um dos braços.

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Durante as diligências, três suspeitos, dois homens, de 21 e 23 anos, e uma mulher, de 25, foram capturados no bairro Chagas Soares, em Itaporanga. Um quarto investigado, também de 23 anos, foi localizado em João Pessoa por equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco).

As investigações indicam que os detidos fazem parte de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região. A polícia também apreendeu aparelhos celulares durante a operação, que serão periciados para aprofundar a apuração do caso.

O suspeito preso fora da cidade deve passar por audiência de custódia e, em seguida, permanecerá à disposição da Justiça no sistema prisional.

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