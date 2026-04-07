Polícia mira “Princesa” do CV que comandava facção de dentro da prisão

Siga o A TARDE no Google

Polícia Civil de Mato Grosso deflagra operação Coroa Quebrada - Foto: Divulgação | PMMT

Uma mulher ligada a facção criminosa do Comando Vermelho (CV) conhecida como “Princesa”, foi alvo da operação “Coroa Quebrada”, deflagrada nesta terça-feira, 7, pela Polícia Civil (PC) de Mato Grosso.

De acordo com a corporação, a “Princesa” é apontada como líder do grupo que atuava com tráfico de drogas, homicídios e disputa territorial. Ela continuava comandando o esquema de dentro do presídio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A investigação aponta que ela seguia realizando diversas funções, mesmo reclusa, como:

determinação execuções;

distribuição armas;

coordenação o tráfico.

Além disso, ela mantinha contato frequente com integrantes da organização e com superiores hierárquicos.

Outros investigados

Além da “Princesa”, haviam outros 27 investigados na operação responsáveis por:

fornecimento de armas;

execuções de homicídios;

operações logísticas do tráfico;

roubos de veículos para abastecer a organização.

Entenda a Operação Coroa Quebrada

A operação, batizada como “Coroa Quebrada”, cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão.

As ordens judiciais são executadas em algumas cidades do Mato Grosso, como:

Cáceres;

Cuiabá;

Rondonópolis;

Nova Mutum.

De acordo com a PC, os criminosos utilizaram aplicativos de mensagens para coordenar ações criminosas, incluindo ataques e execuções.

O nome “Coroa Quebrada” faz referência à líder da facção, cuja atuação foi desarticulada com a ação policial.