POLÍCIA
Polícia mira “Princesa” do CV que comandava facção de dentro da prisão
Conforme a polícia, a mulher mantinha contato direto com outros integrantes da organização, incluindo superiores hierárquicos
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Uma mulher ligada a facção criminosa do Comando Vermelho (CV) conhecida como “Princesa”, foi alvo da operação “Coroa Quebrada”, deflagrada nesta terça-feira, 7, pela Polícia Civil (PC) de Mato Grosso.
De acordo com a corporação, a “Princesa” é apontada como líder do grupo que atuava com tráfico de drogas, homicídios e disputa territorial. Ela continuava comandando o esquema de dentro do presídio.
A investigação aponta que ela seguia realizando diversas funções, mesmo reclusa, como:
- determinação execuções;
- distribuição armas;
- coordenação o tráfico.
Além disso, ela mantinha contato frequente com integrantes da organização e com superiores hierárquicos.
Outros investigados
Além da “Princesa”, haviam outros 27 investigados na operação responsáveis por:
- fornecimento de armas;
- execuções de homicídios;
- operações logísticas do tráfico;
- roubos de veículos para abastecer a organização.
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Entenda a Operação Coroa Quebrada
A operação, batizada como “Coroa Quebrada”, cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão.
As ordens judiciais são executadas em algumas cidades do Mato Grosso, como:
- Cáceres;
- Cuiabá;
- Rondonópolis;
- Nova Mutum.
De acordo com a PC, os criminosos utilizaram aplicativos de mensagens para coordenar ações criminosas, incluindo ataques e execuções.
O nome “Coroa Quebrada” faz referência à líder da facção, cuja atuação foi desarticulada com a ação policial.
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