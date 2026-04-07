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POLÍCIA

Polícia mira “Princesa” do CV que comandava facção de dentro da prisão

Conforme a polícia, a mulher mantinha contato direto com outros integrantes da organização, incluindo superiores hierárquicos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/04/2026 - 13:47 h

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Polícia Civil de Mato Grosso deflagra operação Coroa Quebrada
Polícia Civil de Mato Grosso deflagra operação Coroa Quebrada -

Uma mulher ligada a facção criminosa do Comando Vermelho (CV) conhecida como “Princesa”, foi alvo da operação “Coroa Quebrada”, deflagrada nesta terça-feira, 7, pela Polícia Civil (PC) de Mato Grosso.

De acordo com a corporação, a “Princesa” é apontada como líder do grupo que atuava com tráfico de drogas, homicídios e disputa territorial. Ela continuava comandando o esquema de dentro do presídio.

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A investigação aponta que ela seguia realizando diversas funções, mesmo reclusa, como:

  • determinação execuções;
  • distribuição armas;
  • coordenação o tráfico.

Além disso, ela mantinha contato frequente com integrantes da organização e com superiores hierárquicos.

Outros investigados

Além da “Princesa”, haviam outros 27 investigados na operação responsáveis por:

  • fornecimento de armas;
  • execuções de homicídios;
  • operações logísticas do tráfico;
  • roubos de veículos para abastecer a organização.

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Entenda a Operação Coroa Quebrada

A operação, batizada como “Coroa Quebrada”, cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão.

As ordens judiciais são executadas em algumas cidades do Mato Grosso, como:

  • Cáceres;
  • Cuiabá;
  • Rondonópolis;
  • Nova Mutum.

De acordo com a PC, os criminosos utilizaram aplicativos de mensagens para coordenar ações criminosas, incluindo ataques e execuções.

O nome “Coroa Quebrada” faz referência à líder da facção, cuja atuação foi desarticulada com a ação policial.

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Tags:

Comando Veremlho Polícia prisão

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