POLÍCIA
Rainha do Sul: advogada apontada como líder do BDM tem OAB suspensa
Poliane França Gomes está presa desde novembro de 2025 e é investigada por intermediar ordens da facção Bonde do Maluco
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Apontada pelas investigações como peça-chave na engrenagem de uma facção criminosa com atuação na Bahia, a advogada Poliane França Gomes, conhecida como “Rainha do Sul”, teve o registro profissional suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA). Ela está presa desde novembro do ano passado, quando foi alvo de uma operação policial que também resultou na prisão de outras 13 pessoas.
De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi concluído em janeiro deste ano e encaminhado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), com a recomendação de manutenção das prisões. O órgão acatou o pedido e formalizou a denúncia à Justiça, dando continuidade ao processo criminal.
Atuação dentro da facção e ligação com líder criminoso
As investigações indicam que Poliane mantinha um relacionamento com Leandro de Conceição Santos Fonseca, conhecido como “Shantaram”, apontado como líder da facção Bonde do Maluco e atualmente custodiado no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, a cerca de 190 km de Salvador. Segundo a polícia, a advogada exercia funções estratégicas dentro do grupo, atuando como intermediária entre integrantes presos e lideranças externas, além de participar da organização de territórios e da gestão de cobranças.
Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam na residência da suspeita itens considerados simbólicos dessa ligação. Entre eles, um colar com as iniciais “RS”, adornado com diamantes e com o apelido “Querido”, atribuído ao líder da facção, além de outra joia com a imagem de um leão e a frase: “muitos nasceram para viver na selva e eu para ser o rei com minha rainha”.
No imóvel também foram encontrados R$ 190 mil em dinheiro vivo e uma máquina utilizada para contagem de cédulas.
Operação policial apreende dinheiro, joias e bloqueia milhões
A operação que levou à prisão de Poliane teve desdobramentos em cinco estados: Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão, sendo que três dos alvos já estavam detidos anteriormente.
Leia Também:
Na Bahia, os investigados ocupavam diferentes funções dentro da organização criminosa, como controle financeiro do tráfico, comando de áreas em cidades como Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador, além da logística de transporte, armazenamento e distribuição de drogas e armas.
Materiais apreendidos na operação
- R$ 190 mil em espécie
- Máquina de contar dinheiro
- Cerca de R$ 1 milhão em joias de ouro
- Colares com inscrições e símbolos ligados à facção
Estados onde a operação foi realizada
- Bahia
- Pernambuco
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Paraná
As ações também resultaram no bloqueio judicial de R$ 100 milhões em contas bancárias ligadas ao grupo.
Bens bloqueados pela Justiça
- Sete veículo
- Uma moto aquática
- Um haras com cavalos de raça
- Uma usina de energia solar
Em nota, a OAB-BA informou que o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) não pode comentar casos sob sigilo até a conclusão definitiva dos processos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes