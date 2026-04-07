Compra de votos e fraude: vereadores de Juazeiro são afastados após operação da PF

- Foto: Divulgação PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 7, a Operação Promitente em Juazeiro, no norte da Bahia. A ação pretende desarticular um esquema de fraude eleitoral e compra de votos que resultou no afastamento imediato de dois vereadores de suas funções legislativas.

Segundo as investigações, os parlamentares, em conluio com o presidente de um partido político local, fraudaram o sistema de cota de gênero. De acordo com apuração do portal A TARDE, os vereadores são Anderson da Iluminação e Marcelino Hitallo, ambos do União Brasil.

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Como funcionava o esquema

Ainda conforme a PF, o grupo recrutava mulheres para figurarem como candidatas fictícias, realizando pagamentos para que elas constassem apenas formalmente na disputa, sem realizar campanha efetiva. O esquema incluía, inclusive, o recebimento indevido da cota eleitoral.

A apuração da PF revelou ainda uma manobra jurídica para beneficiar aliados. Com o auxílio de um advogado, os investigados teriam pressionado uma das mulheres a confessar a fraude em cartório. O objetivo era cassar o mandato de um candidato eleito legitimamente para abrir vaga para um suplente do grupo.

Busca, apreensão e suspensão do cargo

Ao todo, os agentes federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral. Além do afastamento do cargo, os vereadores estão proibidos de frequentar a Câmara e de manter contato com qualquer servidor do legislativo ou executivo municipal. O presidente, cujo partido e identidade ainda não foram informados, também teve suas atividades partidárias suspensas.

Durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu dinheiro em espécie, documentos e aparelhos eletrônicos. O material será submetido a perícia para identificar outros envolvidos e confirmar a extensão dos crimes eleitorais na região.

Em nota enviada à reportagem, o presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro informou que, até o presente momento, não foi oficialmente comunicado acerca da existência de medidas judiciais contra parlamentares integrantes da Casa.

"Esclarece, ainda, que tomou conhecimento da realização de operações conduzidas pela Polícia Federal por meio de veiculação na imprensa, não dispondo, contudo, de informações que permitam qualquer manifestação institucional mais aprofundada".

"O Presidente da Câmara reafirma seu compromisso com a legalidade e o respeito às instituições, informando que, tão logo seja comunicado pelas autoridades competentes, adotará as providências cabíveis no âmbito do Poder Legislativo, em estrita observância às decisões do Poder Judiciário", concluiu a nota.