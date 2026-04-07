Nordeste entra em alerta com ciclone e chegada de frente fria

Confira a previsão do tempo para todas as regiões - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O Brasil deve passar por uma virada no tempo devido à formação de um ciclone extratropical no oceano que pode impulsionar a chegada de uma frente fria ao país nesta terça-feira, 7.

Começando pelo Sul, o sistema provoca:

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Aumento de nebulosidade

Rajadas de vento

Descargas elétricas

Queda nas temperaturas

O ciclone extratropical, típico nesta época do ano, atua principalmente em alto-mar, intensificando a frente fria que fará uma incursão pelo país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda assim, podem ocorrer impactos pontuais, como:

Chuva moderada a forte em alguns momentos

Descargas elétricas

Rajadas de vento

Agitação marítima no litoral

Por isso, o órgão emitiu alertas meteorológicos para todas as regiões do país, incluindo um alerta máximo, de grande perigo, para o acumulado de chuva em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Previsão do tempo

O Nordeste segue com padrão típico de início de abril. A faixa litorânea do Nordeste Oriental registra chuva fraca e passageira, associada à umidade do oceano, enquanto o interior permanece com tempo mais seco e poucas mudanças.

No Sudeste, o tempo continua instável por causa da umidade vinda do oceano e de áreas de instabilidade na atmosfera. Em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, há previsão de pancadas de chuva à tarde, com possibilidade de trovoadas e ventos fortes.

As temperaturas começam mais amenas, com mínimas entre 18°C e 22°C. Durante o dia, as máximas ficam entre 26°C e 29°C, podendo chegar a 30°C em partes do norte de Minas e do Espírito Santo.

No Sul, uma frente fria avança com mais força e concentra os efeitos mais intensos. Em Santa Catarina, há alerta vermelho para chuva forte e contínua entre a Grande Florianópolis, o litoral norte e áreas do Vale do Itajaí. Os volumes podem ficar entre 80 e 130 mm, com alto risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, principalmente entre a noite e a madrugada.

No Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina, a chuva deve ser mais constante e espalhada. Já no Paraná, ocorre de forma mais irregular, com pancadas principalmente no sul do estado.

No Centro-Oeste, a umidade da Amazônia, junto com áreas de instabilidade, mantém o tempo irregular. Mato Grosso e o norte de Mato Grosso do Sul devem ter mais chuva, enquanto Goiás e o Distrito Federal terão pancadas isoladas, principalmente à tarde.

No Norte, o calor e a umidade continuam predominando. A atuação da Zona de Convergência Intertropical mantém condições para chuvas frequentes, especialmente no Amazonas, Acre, Rondônia e oeste do Pará, com chance de trovoadas e ventos fortes. A sensação é de tempo quente e abafado na maior parte da região.