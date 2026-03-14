Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo em Salvador no fim de semana

Tempo em Salvador: veja se vai chover no fim de semana - Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

O fim de semana em Salvador deve ser marcado por calor e predomínio de sol, cenário favorável para quem pretende aproveitar atividades ao ar livre na capital baiana.

De acordo com a previsão meteorológica, no sábado, 14, o cenário será de estabilidade. A previsão aponta sol entre algumas nuvens durante todo o dia e sem indicativo de chuva. Os termômetros devem oscilar entre 24°C e 33°C, com sensação térmica que pode chegar a 31°C.

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Já o domingo, 15, deve manter o clima típico de verão, com sol entre algumas nuvens ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 27°C e 31°C, sem expectativa de mudanças bruscas no tempo.

Além das temperaturas elevadas, outro fator que exige atenção é o índice ultravioleta, que permanece muito alto na capital baiana. Por isso, a recomendação é reforçar os cuidados com proteção solar, especialmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre.

Segundo os dados meteorológicos, a qualidade do ar na cidade é considerada boa, e não há indicativo de formação de arco-íris nos próximos dias.