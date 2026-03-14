Krav Maga reúne mulheres em seminário de defesa pessoal em Salvador

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Mulheres aprendem técnicas de defesa pessoal em evento internacional - Foto: Divulgação

Uma iniciativa internacional voltada ao fortalecimento da segurança feminina marcou o Dia Internacional da Mulher em Salvador. O seminário de defesa pessoal promovido pela Federação Sul Americana de Krav Maga reuniu dezenas de participantes interessadas em aprender técnicas de proteção e prevenção à violência.

O evento ocorreu simultaneamente em 19 estados brasileiros e cinco países, sob supervisão do Grão Mestre Kobi, responsável por difundir a modalidade no Brasil.

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Treinamento prático de defesa pessoal

Na capital baiana, uma das sedes da iniciativa foi o CT OGW, centro de treinamento especializado em Krav Maga localizado na Barra, dentro da Associação Atlética da Bahia.

As atividades foram divididas em duas turmas, uma pela manhã e outra à tarde. Durante cerca de três horas de treinamento intensivo, as participantes receberam orientações práticas sobre comportamento defensivo e estratégias para lidar com situações de risco.

Entre os conteúdos abordados estavam técnicas para reagir a agarramentos, estrangulamentos, puxões de cabelo, tentativas de roubo e outras formas de agressão.

Além disso, as alunas aprenderam a utilizar objetos do cotidiano como ferramentas de defesa, reforçando a ideia de que a proteção pessoal não depende necessariamente de força física, mas de estratégia e consciência situacional.

Origem da técnica

O Krav Maga foi criado na década de 1940 por Imi Lichtenfeld com o objetivo de permitir que qualquer pessoa consiga se defender em situações reais de violência.

A modalidade chegou ao Brasil em 1990, trazida pelo Kobi Lichtenstein, aluno direto do criador do método. Desde então, a prática é preservada pela Federação Sul Americana de Krav Maga, mantendo os princípios originais da técnica.

Segundo o Grão Mestre, a prática vai além do condicionamento físico e promove mudanças importantes de comportamento.

“É necessário treinar com um instrutor habilitado para que o resultado seja efetivo, porque o Krav Maga não é um esporte e sim uma modalidade de defesa pessoal, sem campeonatos ou competições, no qual o maior prêmio é a vida”, destacou.

Experiência e transformação

O seminário realizado na Barra foi conduzido pelo instrutor Claudio Tetsuo, que pratica Krav Maga há 24 anos e ensina a técnica nas regiões da Barra, Ondina e Canela há 17 anos. Segundo ele, a prática pode transformar a forma como as pessoas lidam com situações de risco.

“É gratificante ver o brilho no olhar das mulheres quando percebem que são capazes de se proteger e proteger quem amam”, afirmou.

Entre as participantes, o seminário também representou uma oportunidade de aprendizado e empoderamento. A aluna Elita Barreto destacou que a experiência prática trouxe uma nova percepção sobre segurança pessoal.

“Mais do que força física, o pensamento estratégico e a ação consciente salvam vidas. Após o seminário, me sinto mais segura para reconhecer e reagir em situações de perigo”, afirmou.