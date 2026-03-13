Debate sobre seguro contra desastres precisa avançar, diz especialista

Presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, particiou do evento. - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE.

Às vezes o inesperado bate à porta e é preciso estar preparado para as consequências. Com o objetivo de debater o uso de seguro como instrumento de proteção diante de riscos como incêndios e eventos climáticos, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), realizou, nesta sexta-feira, 13, no Centro de Convenções de Salvador, o 6º ConsegNNE – Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste.

O evento reúne autoridades, especialistas e lideranças do mercado, em um ambiente de alto nível destinado à troca de conhecimento, experiências e visões estratégicas. Ao longo da programação, serão debatidos os principais desafios e oportunidades que moldam o cenário atual do setor, com destaque para as transformações em curso impulsionadas pela inovação, mudanças regulatórias e comportamento do consumidor.

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O presidente da CNseg e ex-ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, destacou a importância do evento para a sociedade e deu como exemplo situações recentes, como a explosão de um apartamento no bairro do Stiep na capital baiana, e a tragédia causada pela chuva em Juiz de Fora (MG).

“No momento da catástrofe é que se revela a necessidade da sociedade brasileira de se preparar para essas eventualidades, criar mecanismos que permitam, após a tragédia, ter uma resposta mais rápida, que permitam ações de prevenção e de preparo da sociedade para essas instâncias", disse Dyogo.

A gente lamenta pelas vidas perdidas, pelas famílias prejudicadas, mas no fundo a gente chama também a própria reflexão sobre como a sociedade brasileira precisa se organizar. Todos os países têm esse problema, mas muitos já encontraram soluções e a gente precisa também avançar nessa matéria Dyogo Oliveira, presidente da CNseg e ex-ministro do Planejamento

6º ConsegNNE teve início nesta sexta-feira, 13, e segue até sábado no Centro de Convenções de Salvador. | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Segurança dos dados

Um outro tema tratado no congresso foi o uso de dados captados através das novas tecnologias disponíveis no mercado para o setor de seguros. O presidente da CNseg destacou que os dados são a matéria-prima do segmento de seguros, porém ainda é preciso superar dois grandes desafios.

“De um lado, temos a necessidade de avançar cada vez mais na utilização desses dados, com processamento, big data, machine learning, inteligência artificial, e todas essas ferramentas novas. Por outro lado, temos a preocupação com a segurança, com o uso indevido desses dados ou usos que gerem prejuízo ao funcionamento do mercado, ou eventualmente, e mais grave ainda, os usos que possam gerar prejuízo individuais para os seus dados", alertou.

Por fim, Dyogo Oliveira falou sobre a importância do evento para o setor. “É um dos congressos de seguros mais importantes do Brasil, onde normalmente discutimos muitas questões relacionadas às perspectivas futuras, como é que o setor de seguros vai se desenvolver e os desafios atuais”, pontuou.

O 6º ConsegNNE segue até este sábado, 14, com show de encerramento da banda Filhos de Jorge.