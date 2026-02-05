Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVA LEI DE SEGUROS

Novas regras do seguro avançam e animam setor no Brasil

O setor esteve presente por meio de representantes de seguradoras, corretores e consumidores, nesta quinta-feira, 5, para discutir os pontos da lei

Carla Melo

Por Carla Melo

05/02/2026 - 14:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Especialistas do setor explicam que ambas as partes ganharam com a nova legislação
Especialistas do setor explicam que ambas as partes ganharam com a nova legislação -

As novas regras que regem a Nova Lei de Seguros, que prevê uma modernização do sistema de seguros privados no Brasil, estão sendo bem avaliadas pelo setor, que apontam melhorias na segurança jurídica tanto para as seguradoras mas também para o consumidor final.

Especialistas do setor explicam que ambas as partes ganharam com a nova legislação, de número 15.040/2024 inclusive no asseguramento de benefícios e direitos. Entre os pontos positivos está o alongamento de prazo para preparação de riscos e aceitação de propostas. Antes, uma seguradora tinha até 15 dias para realizar uma avaliação do risco de aceitação ou não da proposta de seguro e agora tem até 25 dias.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Banco Master: Lula diz que todos envolvidos “vão pagar o preço”
PIS/Pasep 2026: veja como consultar pela Carteira de Trabalho Digital
Megafábrica de R$ 25 bilhões terá sua própria ferrovia de 47 km

“Além disso, traz um prazo firme para o prazo de indenização, ou seja, a entrega a devolução daquilo que é o instrumento de seguro para sociedade. Então esses prazos que antes ficavam abertos e interpretativos, estão fechados e contundentes para dar segurança jurídica a todos nós”, explica Paulo César Martins, presidente do Sindicato das Seguradoras (Sindseg), responsável pelas regionais da Bahia, Sergipe e Tocantins.

Paulo César Martins, presidente do Sindicato das Seguradoras (Sindseg)
Paulo César Martins, presidente do Sindicato das Seguradoras (Sindseg) | Foto: Carla Mel | ag. A TARDE

O setor esteve presente por meio de representantes de seguradoras, corretores e consumidores, nesta quinta-feira, 5, no Docas 1, no Comércio, em um evento da Sindiseg, para discutir a nova legislação, e translucidar os pontos de destaque da nova lei.

Seguros para cibercrimes crescem no Brasil

Além de discutirem novas possibilidades com a legislação, especialistas de seguro também falaram sobre as tendências no setor. Entre elas, está o aumento da movimentação por proteção contra riscos cibernéticos.

Com o aumento de golpes e riscos de prejuízos pelas famosas bets, o setor de seguro tem se posicionado bem diante dos serviços prestados. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelaram um aumento de 13,6% no número de crimes cibernéticos em 2024, em comparação com os números de estelionatos digitais entre 2022 e 2023.

“No cibernético, por exemplo, se afetar os consumidores de um pequeno estabelecimento do bairro, vai afetar ali 15 a 20 mil pessoas, mas se pega, por exemplo, o cadastro do SUS, afeta 250 milhões de brasileiros. Então, o setor de seguros têm que caminhar nesse sentido, mas ele também tem que ir de forma cautelosa, porque do contrário, acaba oferecendo uma cobertura com um valor inadequado para as consequências”, explicou Angélica Carlini, advogada, consultora e parecerista na área de Direito de Seguros.

Angélica Carlini
Angélica Carlini | Foto: Carla Mel | ag. A TARDE

Nova Lei de Seguros

A nova legislação estabelece um regime jurídico próprio para os contratos de seguro no país. Após anos de discussão, a legislação passa a tratar de forma específica temas como formação, vigência, cessão e liquidação dos contratos, que até então estavam disciplinados de maneira geral pelo Código Civil.

A construção do novo marco legal contou com a participação ativa da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), que atuou como interlocutora entre o mercado, o órgão regulador (Superintendência de Seguros Privados – Susep) e a sociedade. O processo buscou ampliar a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais do setor de seguros privados no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Benefícios do Seguro Nova Lei de Seguros Regulamentação de Seguros Riscos Cibernéticos Segurança Jurídica Setor de Seguros no Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Especialistas do setor explicam que ambas as partes ganharam com a nova legislação
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Especialistas do setor explicam que ambas as partes ganharam com a nova legislação
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Especialistas do setor explicam que ambas as partes ganharam com a nova legislação
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Especialistas do setor explicam que ambas as partes ganharam com a nova legislação
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x