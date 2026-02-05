PIS/Pasep 2026: veja como consultar pela Carteira de Trabalho Digital

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Agência Brasil/ Marcello Casal Jr

Os trabalhadores brasileiros já podem usar a Carteira de Trabalho Digital, a partir desta quinta-feira, 5, para consultar se têm direito ao abono salarial do PIS/Pasep em 2026, referente ao ano-base 2024, já que o benefício considera o número de meses trabalhados dois anos antes.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a estimativa é de que 26,9 milhões de trabalhadores sejam beneficiados neste ano, com um total de R$ 33,5 bilhões em pagamentos.

Nesta primeira etapa, o abono será pago aos trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário, em 30 de dezembro de 2026.

Consulta pela Carteira de Trabalho Digital

Para verificar se tem direito ao benefício pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve seguir os seguintes passos:

Certificar-se de que o aplicativo está atualizado;

Acessar o sistema com o número do CPF e a senha utilizada no portal gov.br;

Tocar em “Benefícios” e, em seguida, em “Abono Salarial”.

Na tela seguinte, o sistema informa se o trabalhador está ou não habilitado para receber o benefício.

Vale reforçar que os trabalhadores da iniciativa privada também podem consultar a situação do abono e a data de pagamento pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Primeiro lote

O primeiro lote vai liberar R$ 2,5 bilhões, começando pelos trabalhadores nascidos em janeiro.

Serão contemplados 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS, com pagamentos feitos pela Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,29 bilhões.

Outros 217,2 mil servidores públicos, inscritos no Pasep, receberão pelo Banco do Brasil, em um total de R$ 301,9 milhões.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2026