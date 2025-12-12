ECONOMIA
Novo salário mínimo provoca alterações no PIS/PASEP 2026; saiba quais
Abono salarial será diferente e pode ter menos pessoas aclamadas pelo benefício
Com o aumento do salário mínimo para R$ 1.621, aprovado nesta quarta-feira, 10, o benefício do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) terão mudanças para o ano de 2026. Entenda quem tem direito e como calcular o abono salarial.
Para as pessoas que trabalharam o ano de 2024 inteiro com carteira assinada, o valor do PIS/PASEP de 2026 está previsto para ser de R$ 1.621. Caso o trabalhador tenha menos tempo trabalhando nesta modalidade, o valor será proporcional, com um valor mínimo de R$ 135,08.
O aumento acompanha o reajuste salarial, que foi de 6,79% em comparação ao ano anterior. Porém, esse valor é uma estimativa com base nos dados divulgados pelo Governo Federal. O valor exato vai ser divulgado ainda no ano de 2026.
Em 2024, mais de 25,8 milhões de trabalhadores de carteira assinada (CLT) foram contemplados pelo benefício do PIS/PASEP. Mas, esse número tende a diminuir por conta das novas regras do Governo Federal.
O que é o PIS/PASEP e quem tem direito?
O PIS/PASEP é um Abono Salarial pago em todos os anos para os trabalhadores que atendem alguns requisitos, como:
- Trabalhar com carteira assinada ou ser servidor público durante 30 dias no ano-base, no mínimo;
- Recebeu até dois salários mínimos por mês (regra extinta em 2025);
- Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.
Somado a isso, é importante ressaltar que os dados do trabalhador estejam corretamente informados pelo empregador no eSocial.
Mudança nas regras do abono salarial a partir de 2026
A partir do ano de 2026, algumas mudanças importantes vão acontecer no benefício. O Congresso aprovou novas regras para o PIS/PASEP, que agora não serão mais ligadas aos salários mínimos, porém um valor fixo atualizado anualmente com base na inflação.
O limite de renda para ter direito ao abono agora vai ser de aproximadamente R$ 2.765,92. Este teto vai receber alterações anuais de acordo com a inflação.
A ideia é de que futuramente, o abono seja destinado somente a trabalhadores com renda de até um salário mínimo e meio.
Leia Também:
Com esta mudança, menos menos pessoas terão direito ao abono salarial, já que, a linha de corte foi mais rigorosa, excluindo trabalhadores que recebem acima de dois salários mínimos.
Como funciona o cálculo do PIS/PASEP
O cálculo do PIS/PASEP considera o tempo trabalhado durante e o ano-base, no caso, 2024. Para calcular, a pessoa deve:
- dividir o salário mínimo por 12;
- multiplicar pela quantidade de meses trabalhados com carteira assinada.
Por exemplo, quem trabalhou 12 meses em 2024 receberá, em 2026, o valor total de R$ 1.621,00, porém, quem trabalhou 6 meses, vai receber a metade, ou seja, R$ 810,50.
Como consultar o PIS/PASEP 2026 e quando ele será pago?
A consulta da data de pagamento do PIS/PASEP de 2026 pode ser feita através de alguns canais:
- Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital);
- Caixa Trabalhador ou Caixa Tem;
- Banco do Brasil.
O pagamento será realizado gradualmente, e o calendário oficial será divulgado no fim de dezembro de 2025, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O novo salário mínimo de 2026 impactou diretamente no valor do PIS/PASEP, e, com o reajuste de R$ 1.621, os trabalhadores terão um abono maior do que em 2025.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes