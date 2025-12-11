Menu
BAHIA
BAHIA

Business Bahia reúne empresários e políticos em confraternização

Evento contou com a presença de nomes como Angelo Coronel

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/12/2025 - 18:28 h
Business Bahia reuniu grandes nomes do empresariado baiano
Business Bahia reuniu grandes nomes do empresariado baiano -

Empresários, políticos e representantes do setor comercial baiano estiveram presentes na confraternização do Business Bahia, que aconteceu nesta quinta-feira, 11, em Salvador. Entre os convidados, estava o senador Angelo Coronel (PSD).

Na oportunidade, foi realizada uma retrospectiva da comunidade empresarial, com direito a uma apresentação das perspectivas para o ano de 2026, ano que será marcado pelas eleições gerais.

Ao Portal A TARDE, Carlos Falcão, fundador do Business Bahia, fez um balanço do ano para o setor empresarial, citando os feitos do grupo, a exemplo do Vex Business Bahia Capital e do Summit Made in Bahia, que teve mais uma edição.

Carlos Falcão ainda falou sobre a presença de Angelo Coronel, que ministrou a palestra 'As perspectivas políticas e econômicas Brasil 2026', trazendo um panorama do cenário eleitoral do próximo ano.

"Hoje o Business Bahia está encerrando um ano em que temos muito a comemorar. Fizemos vários eventos e fizemos, lançamos a Vex Business Bahia Capital, a primeira boutique de negócios para atrair recursos do Brasil para Bahia, com o selo Made in Bahia. Nós fizemos o Summit Made in Bahia, o principal evento de negócios multisetorial do estado, com mais de 6.200 pessoas inscritas, 40 palestrantes, 100 marcas, 70 estandes, e que nos deixou com a sensação do dever cumprido", afirmou Carlos Falcão, que continuou.

"Eu acho que 2025 foi um ano de muitos desafios, de notícias, principalmente na parte fiscal e tributária, que não agradam o empresário baiano e brasileiro. Nós teremos um ano que vem muito desafiador, com o início da reforma tributária, com mudanças no mercado imobiliário, com a tributação de dividendos. São reformas que atacarão o bolso do empresário baiano, e começarão o ano planejando o 2026, recebendo informações chegadas de hoje, de Brasília, envolvendo não somente a parte política, mas também a parte econômica, e para nós é muito gratificante", pontuou o empresário.

Perspectivas econômicas para 2026

Presente no evento, o senador Angelo Coronel traçou um panorama com as expectativas para o ano de 2026, marcado pelas eleições para presidente, governadores, deputados (estaduais e federais) e senadores. O parlamentar citou as principais pautas de interesse do país que devem ser discutidas no Congresso Nacional, a exemplo da reforma tributária.

Angelo Coronel e Carlos Falcão
Angelo Coronel e Carlos Falcão | Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Em entrevista ao Portal A TARDE, Coronel reforçou a necessidade de escutar o empresariado e suas demandas. O senador ainda defendeu a pluralidade de visões sobre os temas relacionados à economia.

"É um evento muito produtivo, uma classe empresarial da Bahia que estava em que está a fina flor do empresariado. A gente ouve as agruras do empresariado, porque eu sempre digo, não existe trabalho sem capital. O capital tem que ser preservado, que são os empresários, tem que sempre lutar pela redução da carga tributária, que é uma redução muito grande no Brasil, uma das maiores do mundo. A gente veio aqui para isso, para ouvir e falar também das perspectivas políticas e econômicas para o ano de 2026. Claro, a gente fala, não significa que todos vão concordar, mas eu falei dentro da minha visão. Espero que no final de 2026 a minha visão esteja correta", afirmou.

Tags:

Bahia business economia eleições 2026

Ver todas

