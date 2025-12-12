Menu
ECONOMIA

Banco Central pode excluir 31 empresas de pagamento do Pix

Instituições afetadas terão até 4 de março para adequar-se às novas diretrizes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/12/2025 - 9:57 h
Pix
Pix -

O Banco Central (BC) pode excluir até 31 instituições financeiras do Pix caso elas não se adaptem às novas exigências de segurança impostas pela autoridade monetária para atuação de intermediários até 2026.

Essas 31 empresas operam como participantes indiretos do sistema por manterem vínculo com uma instituição financeira oficialmente integrante do Pix. Com as novas regras, parte dessas vinculadas ainda não se adequou às diretrizes atualizadas e, por isso, não poderá manter contratos de participação indireta.

Segundo resolução publicada pelo BC, somente instituições que entregarem um formulário completo de avaliação de risco poderão assumir responsabilidade por terceiros. As cooperativas de crédito também perderam a prerrogativa de tutelar outras empresas.

Os participantes indiretos afetados têm até 4 de março para encontrar novos parceiros; caso isso não ocorra, serão retirados do sistema.

As alterações foram adotadas após uma onda de ataques hackers registrados entre junho e setembro do ano passado, período em que contas de participantes indiretos do Pix foram usadas para movimentar recursos obtidos por meio de fraudes e desvios.

