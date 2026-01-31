Abono salarial do PIS/Pasep 2026 começa em fevereiro; confira as datas

O PIS/PASEP é um benefício essencial para os trabalhadores brasileiros - Foto: Divulgação

Quase 27 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público devem ser beneficiados pelo pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em 2026, que começará em fevereiro. As datas foram definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O benefício é destinado a trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenham recebido uma remuneração média mensal de até R$ 2.766, por no mínimo 30 dias, no ano-base de 2024. Neste ano, o valor do abono corresponde a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.621.

Datas de pagamento

Os depósitos do abono começam no dia 15 de fevereiro para os trabalhadores nascidos em janeiro, segundo o calendário oficial. Como a data cai em um domingo, o crédito será feito no primeiro dia útil seguinte, em 16 de fevereiro.

A partir daí, os pagamentos seguem de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário. Quem nasceu em fevereiro, por exemplo, recebe em 16 de março, enquanto os trabalhadores nascidos nos meses seguintes terão o benefício liberado gradualmente até agosto, quando ocorre o último pagamento do ano.

Janeiro - 16 de fevereiro

Fevereiro - 16 de março

Março e abril - 15 de abril

Maio e junho - 15 de maio

Julho e agosto - 15 de junho

Setembro e outubro - 15 de julho

Novembro e dezembro - 15 de agosto

Os valores, no entanto, permanecerão disponíveis para saque até 29 de dezembro, o último dia útil do calendário bancário de 2026. Se o trabalhador não realizar o saque até essa data, o valor do abono retorna aos cofres públicos, podendo ser solicitado dentro do prazo de até cinco anos.

Como consultar o benefício?

É possível consultar o abono salarial pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, que deve estar atualizado. Na plataforma, o trabalhador deve acessar a aba “benefícios”, selecionar “abono salarial” e clicar em “pagamentos”.

No local, é possível conferir se há direito ao benefício, além do valor, da data prevista e do banco responsável pelo depósito. A consulta também pode ser realizada pelo Portal Gov.br.