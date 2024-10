Indenizações para seguro viagem crescem 40% na Bahia

A indenização de seguro é o valor pago pela seguradora ao beneficiário - Foto: Divulgação

As indenizações pagas pelas seguradoras na Bahia em 2023 cresceram 40,7% em relação a 2022, no sentido de problemas com as bagagens no aeroporto. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), em parceria com o Sindicato das Seguradoras nos estados da Bahia, Sergipe e do Tocantins (SindSeg BA/TO/SE).

Durante 2023, 154 mil passageiros utilizaram voos internacionais nos aeroportos do estado, alta de 67% sobre o ano anterior, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Esse movimento crescente seguiu em 2024 - até junho, onde as indenizações cresceram 39,2% e o volume de passageiros em voos internacionais aumentou 22%.

Vale ressaltar que a indenização de seguro é o valor pago pela seguradora ao beneficiário, em caso de sinistro coberto pelo contrato, para reparar os danos sofridos.

Veja os destaques do estado em termo de indenizações:

- Seguros de automóveis: em 2023, houve recuo de 45,6% na comparação com o ano anterior. No mesmo período, o estado da Bahia reduziu em 2,66% o número de roubos e furtos de veículos em relação ao ano anterior (19.175 em 2023, ante 19.700 em 2022).

- Seguros contra Riscos Financeiros: foram pagos R$ 82,4 milhões em indenizações em 2023, alta de 41,8% sobre o volume pago em 2022 (R$ 58,1 milhões).

- Cobertura de Pessoas: o seguro Prestamista pagou R$ 50,1 milhões em indenizações em 2023, volume 9,8% maior do que os pagamentos realizados em 2022 (R$ 45,6 milhões).

A taxa média de inadimplência das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional para pessoa física na Bahia também aumentou no mesmo período. Em 2022, a taxa média era de 4,4% e, em 2023, a taxa passou para 5,1%. Em 2024, a taxa média recuou um pouco, ficando em 4,6% até junho.