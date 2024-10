Traficantes sequestram 9 ônibus e usam para fazer barricadas contra o Bope

Ônibus sequestrados pelos criminosos - Foto: Reprodução | TV Globo

Criminosos sequestraram nove ônibus para usar como barricadas na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta quarta-feira, 16. A ação criminosa aconteceu em resposta a uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade da Tijuquinha. As informações são da TV Globo.

O Sindicato das Viações informou que os criminosos retiraram os passageiros do veículo e atravessaram os veículos na via. Os bandidos interditaram os dois sentidos da via, o que resultou em um grande congestionamento.

Leia Mais:

>> Mulher é presa após matar grávida e simular parto para ficar com bebê

>> Intervalo bíblico: MP vai debater cultos religiosos de alunos dentro de escolas

"Esse tipo de estratégia que os criminosos utilizam para desviar a atenção da Polícia Militar do ponto onde a gente está atuando ali, tentando criar essa cortina de fumaça, levando a desordem, o caos para pessoas inocentes", disse a porta-voz da Polícia Militar, tenente coronel Cláudia Moraes.

A situação não é incomum no Rio de Janeiro e nos últimos 12 meses, 130 ônibus foram usados como barricadas em comunidades. Além disso, entre agosto do ano passado e agosto desse ano, 32 coletivos foram incendiados.