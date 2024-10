Intervalo bíblico: MP vai debater cultos religiosos de alunos dentro de escolas

Cultos evangélicos ocorrem dentro das salas de aula - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) vai debater, em uma audiência pública, a realização de manifestações religiosas no ambiente escolar. A decisão acontece depois de denúncias sobre a prática a de cultos religiosos, conhecidos como “intervalos bíblicos”, em escolas da rede pública estadual no Recife.

Após a denúncia, o MPPE se reuniu com a Secretaria de Educação e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco (Sintepe) no final de setembro. O objetivo foi ratar do ensino religioso de forma geral nas escolas públicas do estado e os “intervalos bíblicos” também estiveram em pauta.

Conforme a presidente do Sintepe, Ivete de Oliveira, as denúncias são de que cultos evangélicos ocorrem sem a participação de outras crenças e sem a supervisão de profissionais da educação.

“O Sindicato reafirma que não é contrário à prática religiosa dos estudantes, mas que o uso do espaço público precisa ser debatido entre toda a comunidade escolar, assim como idealizou o Ministério Público de Pernambuco”, afirmou o Sintepe em nota enviada à CNN Brasil.