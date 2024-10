Horário de verão deve ser decidido pelo governo nesta quarta

A medida seria uma alternativa para reduzir os impactos da seca extrema - Foto: Arquivo / Agência Brasil

O Ministério de Minas e Energia (MME) anuncia, nesta quarta-feira, 16, a decisão final do governo federal sobre o retorno ou não do horário de verão ainda em 2024. A medida seria uma alternativa para reduzir os impactos da seca extrema no sistema de energia.



Nesta terça-feira, 15, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apresentou novos estudos sobre as condições de atendimento de energia aos consumidores e eventuais mudanças no cenário hidrológico.

No final de setembro, o ONS já havia apresentado um estudo que indicava a necessidade, do ponto de vista energético, de adoção do horário de verão neste ano. Segundo o operador do sistema, o adiantamento dos relógios deve ajudar a economizar R$ 400 milhões em 2024.

Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, avaliou que o período mais relevante para a aplicação do horário de verão é de 15 de outubro a 30 de novembro.

"O horário de verão, a importância maior dele é entre 15 de outubro e 30 de novembro. Não que ele não tenha depois, mas ele vai diminuindo a curva de importância", afirmou o ministro.