Justiça suspende liminar que paralisou obra na Praia do Buracão

Praia do Buracão, no Rio Vermelho. - Foto: Olga Leiria | Ag. TARDE

Uma decisão recente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) reacendeu o debate sobre segurança jurídica e competência municipal no planejamento urbano de Salvador. Ao analisar um recurso, a Corte suspendeu os efeitos de uma liminar que havia determinado a paralisação de um empreendimento imobiliário na capital baiana.

A medida liminar, concedida anteriormente no âmbito de uma ação civil pública, determinava a suspensão dos alvarás de construção expedidos pelo município, além da interrupção das obras e da adoção de medidas administrativas por órgãos de fiscalização.

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Ao analisar o recurso apresentado pelas empresas responsáveis pelo projeto, o Tribunal entendeu que a decisão liminar se baseou em uma análise ainda preliminar dos fatos e poderia gerar impactos relevantes sobre atos administrativos regularmente expedidos.

Competência urbanística em debate

Um dos pontos centrais do caso envolve a competência constitucional dos municípios para legislar e gerir o ordenamento urbano, prerrogativa prevista na Constituição Federal do Brasil de 1988 e exercida por meio de instrumentos como o plano diretor e as leis de uso e ocupação do solo.

Na decisão, o Tribunal destacou que a concessão de medidas liminares que suspendam atos administrativos urbanísticos deve observar critérios rigorosos, sobretudo quando se trata de licenças emitidas após processos administrativos e avaliações técnicas conduzidas por órgãos competentes.

Segundo especialistas, o episódio evidencia uma discussão recorrente no país sobre os limites entre a atuação do poder público local na gestão do território urbano e o controle judicial sobre projetos imobiliários de maior porte.

A controvérsia envolve, principalmente, a delimitação da competência urbanística dos municípios e o alcance da intervenção do Judiciário em decisões relacionadas ao planejamento e ao desenvolvimento das cidades.

Dentro desse contexto, o advogado baiano da área ambiental Georges Humbert, autor do livro Curso de Direito Urbanístico e das Cidades Sustentáveis, afirma que o tema exige equilíbrio entre segurança jurídica e respeito às atribuições institucionais.

“É fundamental que haja clareza quanto às competências de cada esfera de poder, para que decisões relacionadas ao ordenamento urbano considerem tanto os instrumentos legais de planejamento municipal quanto os princípios de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável”, alinhados à segurança jurídica, afirma.

Segurança jurídica e planejamento urbano

A decisão do Tribunal também menciona a necessidade de cautela na suspensão de licenças urbanísticas regularmente concedidas, especialmente em empreendimentos que passaram por etapas de análise técnica e aprovação administrativa.

Juristas apontam que intervenções judiciais em políticas urbanísticas exigem avaliação cuidadosa, uma vez que decisões precipitadas podem afetar não apenas empreendimentos específicos, mas também a previsibilidade necessária para o planejamento urbano e para a realização de investimentos nas cidades.

O debate ocorre em um momento em que Salvador passa por transformações relevantes em sua dinâmica imobiliária e urbanística, com novos projetos voltados à requalificação e à ocupação planejada de áreas estratégicas da capital.

Estudos técnicos e tramitação

No agravo analisado pelo Tribunal, os responsáveis pelo empreendimento sustentaram que o projeto seguiu as normas urbanísticas vigentes e foi submetido aos procedimentos técnicos exigidos pelo município, incluindo análises urbanísticas e ambientais realizadas no âmbito do processo administrativo.

A decisão do TRF-1 não encerra o mérito da ação civil pública, que continuará sendo analisada pela Justiça Federal, mas suspende os efeitos da liminar até que o caso seja examinado de forma mais aprofundada.

Especialistas destacam que a medida reforça a importância de decisões judiciais que considerem a complexidade técnica envolvida em projetos urbanísticos e os processos administrativos que antecedem a emissão de licenças.

Impactos mais amplos

O caso vem sendo acompanhado por especialistas em direito urbanístico e ambiental, já que pode ter repercussões sobre a forma como decisões judiciais interferem em projetos aprovados pelos municípios. Além do impacto específico sobre o empreendimento, o debate envolve temas estruturais como segurança jurídica, previsibilidade regulatória e autonomia municipal na gestão do espaço urbano.

Procurada pela reportagem, a OR informou que o projeto previsto para a região da Praia do Buracão, no bairro do Rio Vermelho, segue todas as normas urbanísticas e ambientais vigentes.

Segundo o diretor-superintendente da empresa na Bahia, Daniel Sampaio, o empreendimento foi estruturado a partir das diretrizes estabelecidas pelo município e com foco no desenvolvimento responsável da cidade.

“O projeto do Buracão representa um investimento relevante e foi concebido em conformidade com a legislação e com os processos regulatórios aplicáveis. Nosso compromisso é contribuir para o desenvolvimento urbano de Salvador de forma responsável e alinhada às diretrizes de planejamento da cidade”, afirmou.