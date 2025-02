Movimento SOS Buracão terá cortejo em festa de Iemanjá

Cortejo acontecerá pelas ruas do Rio Vermelho - Foto: Divulgação

O movimento SOS Buracão, conhecido pela atuação em defesa da praia de mesmo nome, fará um cortejo celebrativo, em forma de protesto, na festa de Iemanjá, que acontece no próximo dia 2 de fevereiro, em Salvador.

Leia mais

A concentração está marcada para começar às 9h, na praia do Buracão, com saída a partir das 10h, com o cortejo caminhando pelas ruas do Rio Vermelho. A expectativa é que ambientalistas, moradores e visitantes simpatizantes da luta contra a especulação imobiliária na região. O grupo tenta impedir a construção de dois espigões de até 18 andares na praia, empreendimentos que poderão trazer graves danos ambientais, como o sombreamento.

O cortejo seguirá até a Casa Rosa, próxima ao Largo da Mariquita. Logo em seguida, o movimento fará o mesmo trajeto, de forma oposta.

Especialista em meio ambiente, Socorro Colen alerta para os problemas ambientais que a construção deve trazer para a praia e o entorno. A proliferação de doenças como diarreia, alergias na pele e parasitoses estão entre os pontos apresentados por Socorro.

“Construir prédios altos e luxuosos às margens da praia, colados na areia, resulta em zonas de sombreamento na areia com consequente geração de doenças ocasionadas por microrganismos que, se tivessem luz solar, seriam dizimados. A areia seca contaminada por fezes de animais (cães e gatos) é capaz de transmitir parasitas e larvas, como o bicho geográfico. Ao revolver a areia e expor ao sol, eliminam-se os microrganismos. Doenças como diarreias, gastroenterites, alergias na pele, parasitoses e viroses são eliminadas pelos raios solares", explicou.