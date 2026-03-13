Ruas do Centro Histórico ganharão fiação subterrânea; entenda mudança

Palacete Tirachapéu é um dos empreendimentos que ganharam destaque com o processo de revitalização do Centro Histórico de Salvador - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou, nesta sexta-feira, 13, o início do processo de licitação para obras de requalificação urbana na Rua da Ajuda e em um trecho da Rua do Tesouro, no Centro Histórico de Salvador. As intervenções previstas para a região incluem a reorganização das redes de energia em estruturas subterrâneas.

Além da retirada da fiação aérea, as vias passarão por um processo de requalificação. As obras serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), como parte de um conjunto de intervenções previstas para ruas da região.

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Segundo informação confirmada por Jerônimo Rodrigues durante agenda no Palacete Tirachapéu, serão investidos R$ 3,4 milhões nesta primeira etapa.

“Hoje, nós demos uma ordem de licitação. No dia 21 [de março], o anteprojeto estará publicado no Diário Oficial. A empresa ganhadora trabalha o projeto e depois a gente dá a ordem de serviço. Nós dividimos em três etapas. Temos ainda mais dois trechos em fase de elaboração da proposta. Com isso, estamos revitalizando a nossa história”, afirmou o governador.

Por sua vez, a presidente em exercício da Conder, Larissa Britto, afirmou que o projeto busca equilibrar preservação histórica e qualificação urbanística:

“Essa intervenção reúne dois elementos importantes: a retomada do pavimento em paralelepípedos, que resgata a identidade histórica do Centro Antigo, e o rebaixamento das redes de energia e telecomunicações, permitindo a retirada da fiação aérea e reduzindo a poluição visual”, explicou.

Detalhes do processo de requalificação da região

O projeto prevê a requalificação completa das vias, com intervenções que integram preservação do patrimônio urbano e modernização da infraestrutura. Confira os principais serviços previstos para esta etapa:

substituição do pavimento asfáltico por paralelepípedos;

recuperação e ampliação das calçadas, com piso em concreto lavado e instalação de piso tátil para garantir acessibilidade;

implantação de vala técnica destinada às redes de energia e telecomunicações, o que permitirá a retirada da fiação aérea e a consequente redução da poluição visual;

revisão das redes de água e esgoto, em articulação com a Embasa;

instalação de novos postes de iluminação pública, em articulação com a Neoenergia Coelba

Revitalização do Centro Histórico

A iniciativa dá continuidade às ações de revitalização conduzidas pelo Governo da Bahia no Centro Antigo. Mais de 350 ruas foram requalificadas na região nos últimos anos, sendo mais de 90 desde o início da atual gestão estadual, em 2023.

O Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, é um dos empreendimentos que ganharam destaque com o processo de revitalização da área. Paulo Marques, Sócio-diretor do espaço, destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada na revitalização de áreas estratégicas da cidade e no fortalecimento da economia local:

“Esse anúncio que o Governo do Estado está fazendo contribui muito para o fomento ao turismo e à economia local. Primeiro chega a infraestrutura, que possibilita novos investimentos e, muito em breve, a gente deverá ter novos empreendimentos”.