SALVADOR
Fim do prazo para revalidação do Salvador Card se aproxima; veja a data
Quem não atualizar o Salvador Card dentro do prazo perderá o direito à meia passagem e aos créditos do cartão
Por Luan Julião
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O benefício da meia passagem estudantil no transporte público de Salvador tem prazo para renovação. Os estudantes da capital baiana precisam revalidar o cartão até o dia 31 de março para continuar utilizando o desconto nas tarifas de ônibus.
De acordo com o sistema do Salvador Card, mais de 115 mil alunos das redes pública e privada têm direito ao benefício. Quem não realizar o procedimento dentro do prazo perderá o acesso à meia passagem e também ficará impossibilitado de usar eventuais créditos já carregados no cartão.
O processo de revalidação custa R$ 11,80, valor equivalente a duas tarifas do ônibus convencional. Antes de comparecer a um posto de atendimento, o estudante deve verificar se está apto no site do sistema. Caso esteja regular, a atualização pode ser feita presencialmente em um dos postos do Salvador Card ou de forma digital, por meio do aplicativo ou do site do Kim+.
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Documentos exigidos
Estudantes da rede particular, faculdades e universidades:
- Certidão de nascimento original (para alunos menores de 10 anos);
- Carteira de identidade original (para alunos com 10 anos ou mais);
- Comprovante de matrícula do semestre atual para alunos da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia;
- Comprovante de pagamento ou matrícula atualizada, ou ainda atestado de frequência para estudantes da rede particular.
Estudantes da rede pública (estadual e municipal):
- Certidão de nascimento original (para menores de 10 anos);
- Carteira de identidade original (para alunos com 10 anos ou mais);
- Comprovante de matrícula atualizado.
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