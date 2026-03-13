Fim do prazo para revalidação do Salvador Card se aproxima; veja a data

Atualização do cartão estudantil é obrigatória para garantir o desconto nas tarifas de ônibus - Foto: Reprodução / Salvador Card

O benefício da meia passagem estudantil no transporte público de Salvador tem prazo para renovação. Os estudantes da capital baiana precisam revalidar o cartão até o dia 31 de março para continuar utilizando o desconto nas tarifas de ônibus.

De acordo com o sistema do Salvador Card, mais de 115 mil alunos das redes pública e privada têm direito ao benefício. Quem não realizar o procedimento dentro do prazo perderá o acesso à meia passagem e também ficará impossibilitado de usar eventuais créditos já carregados no cartão.

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O processo de revalidação custa R$ 11,80, valor equivalente a duas tarifas do ônibus convencional. Antes de comparecer a um posto de atendimento, o estudante deve verificar se está apto no site do sistema. Caso esteja regular, a atualização pode ser feita presencialmente em um dos postos do Salvador Card ou de forma digital, por meio do aplicativo ou do site do Kim+.

Documentos exigidos

Estudantes da rede particular, faculdades e universidades:

Certidão de nascimento original (para alunos menores de 10 anos);

Carteira de identidade original (para alunos com 10 anos ou mais);

Comprovante de matrícula do semestre atual para alunos da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia;

Comprovante de pagamento ou matrícula atualizada, ou ainda atestado de frequência para estudantes da rede particular.

Estudantes da rede pública (estadual e municipal):