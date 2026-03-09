Menu
SALVADOR

Sol ou chuva? Confira a previsão do tempo para a semana em Salvador

Temperaturas devem variar entre 23 °C e 32 °C

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

09/03/2026 - 11:32 h

Praia do farol de Itapuã
Praia do farol de Itapuã -

Salvador deve ter predomínio de sol e aumento de nuvens ao longo desta semana, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas em alguns momentos do dia. A previsão é válida entre segunda-feira, 9, e domingo, 15, de acordo com o informativo meteorológico divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Segundo o órgão, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo firme na maior parte dos dias. No entanto, a presença de um cavado próximo à costa pode favorecer o aumento da nebulosidade e provocar chuvas fracas, ocasionalmente moderadas, a qualquer hora do dia.

As temperaturas devem variar entre 23 °C e 32 °C durante toda a semana na capital baiana.

Previsão dia a dia

  • Segunda-feira, 9: 40% de chance de chuva, ventos moderados de até 27 km/h e temperaturas entre 23 °C e 32 °C.
  • Terça-feira, 10: 30% de probabilidade de chuva, ventos de 22 km/h e temperaturas entre 23 °C e 32 °C.
  • Quarta-feira, 11: 40% de chance de chuva, ventos de 23 km/h e temperaturas entre 24 °C e 31 °C.
  • Quinta-feira, 12: 40% de probabilidade de chuva, ventos de 27 km/h e temperaturas entre 24 °C e 31 °C.
  • Sexta-feira, 13: 25% de chance de chuva, ventos de até 29 km/h e temperaturas entre 23 °C e 32 °C.
  • Sábado, 14: apenas 10% de chance de chuva, ventos de 29 km/h e temperaturas entre 23 °C e 32 °C.
  • Domingo, 15: 10% de probabilidade de chuva, ventos mais intensos de até 31 km/h e temperaturas entre 23 °C e 32 °C.

A Defesa Civil reforça que, em caso de emergência provocada por ocorrências relacionadas ao tempo, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199.

x