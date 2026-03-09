Menu
FIM DO CICLO

Após 19 anos, restaurante famoso de Salvador encerra atividades

Empresa anunciou o fechamento da unidade através das redes sociais

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/03/2026 - 11:24 h | Atualizada em 09/03/2026 - 11:48

Imagem ilustrativa da imagem Após 19 anos, restaurante famoso de Salvador encerra atividades
-

Localizado na Rua das Dálias, no bairro da Pituba, em Salvador, o restaurante DOQ American BBQ anunciou o encerramento das atividades nesta segunda-feira, 9. Através das redes sociais, sem explicações, a empresa revelou o fechamento.

"A partir do dia 9 de março, o restaurante encerrará definitivamente suas atividades. Chegou a hora de nos despedirmos. Agradecemos a todos que fizeram parte da nossa história", diz nota.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por DOQ ® O legítimo american BBQ (@doqamericanbbq)

Nos comentários, clientes lamentaram a notícia e especularam sobre a decisão.

"Uma pena...sou cliente desde 2007! Muitas histórias...sempre achei e falei que ter mudado a estratégia do cardápio foi um erro....focar mais em carnes", opinou um internauta.

"Faltava um pequeno ajuste no cardápio para atender a necessidade atual e na música e isso não precisava acontecer! Um lugar que ainda era excelente! Anos frequentando esporadicamente, mas notei um clima triste nessa última vez que fui. Vai fazer falta", escreveu mais uma.

"Poxa, que notícia triste! Cozinha espetacular e chopp nem se fala", lamentou outra.

Sobre o DOQ American BBQ

Inaugurado em 2007, o DOQ American BBQ era tradicionalmente uma churrascaria. Com o passar do tempo, passou a oferecer opções variadas no cardárpio.

Apostando em sanduíches, cachorros-quentes, massas e pescados, a unidade tinha como destaques um hambúrguer com mussarela, bacon, onion rings e molho barbecue no pão com gergelim.

