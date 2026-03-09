Feirão imobiliário com parcelas de R$ 300 começa nesta semana em Salvador

Semana Minha Casa, Minha Vida - Foto: Divulgação

Quem sonha em conquistar a casa própria terá uma nova oportunidade em Salvador. Entre os dias 11 e 15 de março, a capital baiana recebe o feirão imobiliário Semana Minha Casa, Minha Vida, que promete facilitar a compra de imóveis com descontos e condições especiais de financiamento.

Ao todo, serão ofertadas mais de 3 mil unidades habitacionais, com descontos que podem chegar a R$ 100 mil e parcelas a partir de R$ 300. Os imóveis terão valores iniciais de cerca de R$ 200 mil, além da possibilidade de acesso a subsídios de até R$ 55 mil por meio do programa federal.

A Caixa Econômica Federal estará presente no feirão para realizar análises de crédito e agilizar o processo de financiamento para os interessados.

O evento contará com a participação de 10 construtoras, entre elas MRV, Tenda, Direcional e Stanza. Os imóveis estão localizados em bairros de Salvador e da Região Metropolitana, como:

Sussuarana;

Cajazeiras;

São Cristóvão;

Pirajá;

Paralela;

Stiep;

Costa Azul;

Patamares;

Piatã;

Lauro de Freitas (RMS);

Camaçari (RMS);

Praia do Forte (RMS).

O atendimento será realizado das 8h às 20h, na sede da Imob Inteligência Imobiliária, localizada na Avenida Paralela. Entre as condições oferecidas estão:

entrada facilitada;

pagamento de transporte por aplicativo para ida e volta ao evento;

diferentes opções de financiamento.

Detalhes dos empreendimentos

Entre os imóveis disponíveis está o Forte São Marcelo, localizado em Areia Branca, com apartamentos a partir de R$ 208 mil. O empreendimento contará com piscina, varanda e possibilidade de parcelamento direto em até 20 meses.

Outro destaque é o Morada Real, em Pirajá, que chega como lançamento e terá até 25 meses de pré-obra, com valores iniciais de R$ 245 mil.

Já o Alto Paralela, na Avenida Paralela, tem previsão de entrega para junho de 2029. O projeto inclui sete torres e 672 apartamentos de dois quartos, com opções de unidades com giardino. Os preços partem de R$ 240 mil, com exigência de renda familiar mínima de R$ 3,5 mil para enquadramento no programa habitacional.