SEMANA MINHA CASA, MINHA VIDA
Feirão imobiliário com parcelas de R$ 300 começa nesta semana em Salvador
Evento contará com descontos de até R$ 100 mil
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Quem sonha em conquistar a casa própria terá uma nova oportunidade em Salvador. Entre os dias 11 e 15 de março, a capital baiana recebe o feirão imobiliário Semana Minha Casa, Minha Vida, que promete facilitar a compra de imóveis com descontos e condições especiais de financiamento.
Ao todo, serão ofertadas mais de 3 mil unidades habitacionais, com descontos que podem chegar a R$ 100 mil e parcelas a partir de R$ 300. Os imóveis terão valores iniciais de cerca de R$ 200 mil, além da possibilidade de acesso a subsídios de até R$ 55 mil por meio do programa federal.
A Caixa Econômica Federal estará presente no feirão para realizar análises de crédito e agilizar o processo de financiamento para os interessados.
O evento contará com a participação de 10 construtoras, entre elas MRV, Tenda, Direcional e Stanza. Os imóveis estão localizados em bairros de Salvador e da Região Metropolitana, como:
- Sussuarana;
- Cajazeiras;
- São Cristóvão;
- Pirajá;
- Paralela;
- Stiep;
- Costa Azul;
- Patamares;
- Piatã;
- Lauro de Freitas (RMS);
- Camaçari (RMS);
- Praia do Forte (RMS).
O atendimento será realizado das 8h às 20h, na sede da Imob Inteligência Imobiliária, localizada na Avenida Paralela. Entre as condições oferecidas estão:
- entrada facilitada;
- pagamento de transporte por aplicativo para ida e volta ao evento;
- diferentes opções de financiamento.
Detalhes dos empreendimentos
Entre os imóveis disponíveis está o Forte São Marcelo, localizado em Areia Branca, com apartamentos a partir de R$ 208 mil. O empreendimento contará com piscina, varanda e possibilidade de parcelamento direto em até 20 meses.
Leia Também:
Outro destaque é o Morada Real, em Pirajá, que chega como lançamento e terá até 25 meses de pré-obra, com valores iniciais de R$ 245 mil.
Já o Alto Paralela, na Avenida Paralela, tem previsão de entrega para junho de 2029. O projeto inclui sete torres e 672 apartamentos de dois quartos, com opções de unidades com giardino. Os preços partem de R$ 240 mil, com exigência de renda familiar mínima de R$ 3,5 mil para enquadramento no programa habitacional.
Feirão Minha Casa, Minha Vida em Salvador
- Data: 11 a 15 de março, em Salvador, com condições especiais de financiamento.
- Mais de 3 mil unidades habitacionais disponíveis, com descontos de até R$ 100 mil e parcelas a partir de R$ 300.
- A Caixa Econômica Federal irá realizar análises de crédito no local para agilizar financiamentos.
- Participação de 10 construtoras, incluindo MRV e Tenda, com imóveis em diversos bairros de Salvador.
- Destaques incluem o Forte São Marcelo e Morada Real, com opções variadas e condições de pagamento facilitadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes