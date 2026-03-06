Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Corridas de rua vão ganhar novas regras de organização em Salvador

Iniciativa busca alinhar diretrizes técnicas e operacionais nos eventos esportivos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/03/2026 - 12:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Corrida de rua
Corrida de rua -

As famosas corridas de ruapodem ganhar novas regras de organização em Salvador. O assunto foi debatido nesta quinta-feira, 5, em uma reunião entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Empresa Salvador Turismo (Saltur).

O encontro promovido, na sede da Sedur, contou com a participação de representantes da Federação Bahiana de Atletismo (FBA) e do Conselho Regional de Educação Física (CREF13/BA) e teve como principal objetivo alinhar diretrizes técnicas e operacionais para a organização desses eventos esportivos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, a iniciativa busca fortalecer o diálogo entre o poder público e as entidades representativas do esporte, promovendo um ambiente mais estruturado para a realização dos eventos na cidade.

"As corridas de rua precisam acontecer de forma organizada e responsável, garantindo mais segurança aos participantes, o ordenamento urbano e o cumprimento das normas municipais", destacou o secretário.

O que foi definido

Durante a reunião, ficou definida a elaboração de um documento conjunto a ser protocolado junto à Sedur e à Saltur, estabelecendo critérios específicos para a categoria corrida, contemplando aspectos como:

  • licenciamento
  • responsabilidade técnica
  • estrutura dos eventos
  • cumprimento das exigências legais

Leia Também:

Fábrica é acusada de roubar energia capaz de abastecer 3.200 casas em Salvador
Após mais de 70 anos, trio elétrico vira patrimônio cultural imaterial
Obras do VLT modificam trânsito e transporte público de bairro de Salvador

O presidente Saltur, Isaac Edington, reforçou a importância das corridas para a cidade, tanto do ponto de vista esportivo quanto turístico. "As corridas de rua já fazem parte do calendário esportivo de Salvador e têm um papel importante também para o turismo e para a movimentação da cidade", concluiu.

"As corridas são uma modalidade que cresce a cada ano em Salvador e mobiliza milhares de atletas e praticantes. Esse processo de diálogo e organização com o poder público é fundamental para que os eventos se fortaleçam cada vez mais", afirmou o presidente da Federação Bahiana de Atletismo, Herbert Silva.

Resumo

Novo Regulamento para Corridas em Salvador

  • Reunião com a Sedur e Saltur para discutir novas regras para corridas de rua.
  • Participação da FBA e CREF13/BA para alinhar diretrizes técnicas e operacionais.
  • Objetivo: promover um ambiente estruturado e garantir segurança e ordenamento urbano.
  • Elaboração de documento conjunto para definir critérios como licenciamento e responsabilidade técnica.
  • Corridas são fundamentais para o calendário esportivo e turístico de Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ato administrativo corridas de rua esporte Licenciamento organização de eventos Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Corrida de rua
Play

"Não piloto só fogão": a história da única motorista intermunicipal de uma frota na Bahia

Corrida de rua
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Corrida de rua
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Corrida de rua
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

x