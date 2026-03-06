Corridas de rua vão ganhar novas regras de organização em Salvador

Corrida de rua - Foto: Ag. A TARDE

As famosas corridas de ruapodem ganhar novas regras de organização em Salvador. O assunto foi debatido nesta quinta-feira, 5, em uma reunião entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Empresa Salvador Turismo (Saltur).

O encontro promovido, na sede da Sedur, contou com a participação de representantes da Federação Bahiana de Atletismo (FBA) e do Conselho Regional de Educação Física (CREF13/BA) e teve como principal objetivo alinhar diretrizes técnicas e operacionais para a organização desses eventos esportivos.

Para o secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, a iniciativa busca fortalecer o diálogo entre o poder público e as entidades representativas do esporte, promovendo um ambiente mais estruturado para a realização dos eventos na cidade.

"As corridas de rua precisam acontecer de forma organizada e responsável, garantindo mais segurança aos participantes, o ordenamento urbano e o cumprimento das normas municipais", destacou o secretário.

O que foi definido

Durante a reunião, ficou definida a elaboração de um documento conjunto a ser protocolado junto à Sedur e à Saltur, estabelecendo critérios específicos para a categoria corrida, contemplando aspectos como:

licenciamento

responsabilidade técnica

estrutura dos eventos

cumprimento das exigências legais

O presidente Saltur, Isaac Edington, reforçou a importância das corridas para a cidade, tanto do ponto de vista esportivo quanto turístico. "As corridas de rua já fazem parte do calendário esportivo de Salvador e têm um papel importante também para o turismo e para a movimentação da cidade", concluiu.

"As corridas são uma modalidade que cresce a cada ano em Salvador e mobiliza milhares de atletas e praticantes. Esse processo de diálogo e organização com o poder público é fundamental para que os eventos se fortaleçam cada vez mais", afirmou o presidente da Federação Bahiana de Atletismo, Herbert Silva.