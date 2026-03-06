SALVADOR
Corridas de rua vão ganhar novas regras de organização em Salvador
Iniciativa busca alinhar diretrizes técnicas e operacionais nos eventos esportivos
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
As famosas corridas de ruapodem ganhar novas regras de organização em Salvador. O assunto foi debatido nesta quinta-feira, 5, em uma reunião entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Empresa Salvador Turismo (Saltur).
O encontro promovido, na sede da Sedur, contou com a participação de representantes da Federação Bahiana de Atletismo (FBA) e do Conselho Regional de Educação Física (CREF13/BA) e teve como principal objetivo alinhar diretrizes técnicas e operacionais para a organização desses eventos esportivos.
Para o secretário da Sedur, Sosthenes Macêdo, a iniciativa busca fortalecer o diálogo entre o poder público e as entidades representativas do esporte, promovendo um ambiente mais estruturado para a realização dos eventos na cidade.
"As corridas de rua precisam acontecer de forma organizada e responsável, garantindo mais segurança aos participantes, o ordenamento urbano e o cumprimento das normas municipais", destacou o secretário.
O que foi definido
Durante a reunião, ficou definida a elaboração de um documento conjunto a ser protocolado junto à Sedur e à Saltur, estabelecendo critérios específicos para a categoria corrida, contemplando aspectos como:
- licenciamento
- responsabilidade técnica
- estrutura dos eventos
- cumprimento das exigências legais
Leia Também:
O presidente Saltur, Isaac Edington, reforçou a importância das corridas para a cidade, tanto do ponto de vista esportivo quanto turístico. "As corridas de rua já fazem parte do calendário esportivo de Salvador e têm um papel importante também para o turismo e para a movimentação da cidade", concluiu.
"As corridas são uma modalidade que cresce a cada ano em Salvador e mobiliza milhares de atletas e praticantes. Esse processo de diálogo e organização com o poder público é fundamental para que os eventos se fortaleçam cada vez mais", afirmou o presidente da Federação Bahiana de Atletismo, Herbert Silva.
Novo Regulamento para Corridas em Salvador
- Reunião com a Sedur e Saltur para discutir novas regras para corridas de rua.
- Participação da FBA e CREF13/BA para alinhar diretrizes técnicas e operacionais.
- Objetivo: promover um ambiente estruturado e garantir segurança e ordenamento urbano.
- Elaboração de documento conjunto para definir critérios como licenciamento e responsabilidade técnica.
- Corridas são fundamentais para o calendário esportivo e turístico de Salvador.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes