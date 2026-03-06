Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATENÇÃO!

Obras do VLT modificam trânsito e transporte público de bairro de Salvador

Alterações começam neste fim de semana e seguem até abril

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

06/03/2026 - 9:36 h | Atualizada em 06/03/2026 - 10:11

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Obras do VLT modificam trânsito e transporte público de bairro de Salvador
-

A região da Calçada, em Salvador, passará por alterações no trânsito e transporte público a partir das 15h do próximo domingo, 8. A intervenção acontece diante ao avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

De acordo com previsão da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as modificações devem seguir até 13 de abril. Nesta etapa, os serviços contemplam a execução de macrodrenagem e a implantação da via permanente do VLT no trecho Calçada–Comércio.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As alterações visam garantir a segurança de pedestres e motoristas e a agilidade na execução dos trabalhos.

Resumo

Resumo sobre mudanças na Calçada, Salvador

  • A partir das 15h de domingo, 8, haverá mudanças no trânsito e transporte público na Calçada devido às obras do VLT.
  • Alterações previstas até 13 de abril incluem macrodrenagem e implantação da via permanente do VLT no trecho Calçada–Comércio.
  • Veículos da Avenida Jequitáia precisarão desviar pela Rua Elias Nazaré; ônibus e viaturas seguirão sentido normal.
  • Mudanças no transporte público incluem remanejamento de pontos de ônibus na área em obras, com locais temporários indicados.
  • As obras do VLT consistem em melhorias de drenagem ao longo de 5.346,66 metros, beneficiando diretamente Calçada e Comércio.

Alterações no trânsito

  • Os veículos que trafegam pela Avenida Jequitáia, vindo do Comércio, sentido Nilo Peçanha, deverão realizar um desvio pela Rua Elias Nazaré, ao lado do Mercantil Rodrigues, ponto onde se inicia a área de obras. No local haverá sinalização específica e monitores de trânsito para orientar motoristas e organizar o fluxo. Somente poderão seguir no sentido habitual ônibus com destino à Suburbana/Ribeira e à linha Acesso Norte, além de viaturas.
  • A Travessa Bom Gosto, na Calçada, terá seu sentido de tráfego invertido;
  • A Rua Arthur Catrambi passará a operar em sentido único em direção à Rua Fernandes Vieira.

Leia Também:

Obras do VLT avançam e modificam trânsito no entorno da BR-324
VLT de Salvador: Jerônimo inspeciona 3º trem e anuncia chegada de novos veículos
Obras do VLT ganham novo impulso em Salvador e Região Metropolitana

Alterações no transporte público

Para os usuários do transporte público, os pontos de ônibus localizados na área em obras serão remanejados temporariamente.

  • Ponto no Largo da Calçada será transferido para a Rua Fernandes Vieira, após a Estação da Calçada;
  • Ponto localizado atrás do Largo da Calçada (em frente à loja Top Móveis) também terá mudança para os usuários. Quem vem no sentido Largo do Tanque deverá utilizar os pontos existentes anterior e posterior a área de intervenção das obras.
  • Os usuários com sentido Acesso Norte utilizarão ponto remanejado na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, após o Restaurante Vavá.

Obras do VLT

As intervenções integram um conjunto mais amplo de melhorias em micro e macrodrenagem ao longo do traçado do VLT. Ao todo, estão previstos 5.346,66 metros.

No total, 3.344,65 metros atenderão diretamente a região entre a Calçada e o Comércio. As obras também incluem a implantação da linha férrea do VLT, no trecho Calçada–Comércio, etapa prevista em aditivo contratual assinado em agosto de 2025, que integra o conjunto de obras do sistema.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Salvador transporte público VLT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

"Não piloto só fogão": a história da única motorista intermunicipal de uma frota na Bahia

Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

x