Obras do VLT modificam trânsito e transporte público de bairro de Salvador

- Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A região da Calçada, em Salvador, passará por alterações no trânsito e transporte público a partir das 15h do próximo domingo, 8. A intervenção acontece diante ao avanço das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

De acordo com previsão da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as modificações devem seguir até 13 de abril. Nesta etapa, os serviços contemplam a execução de macrodrenagem e a implantação da via permanente do VLT no trecho Calçada–Comércio.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As alterações visam garantir a segurança de pedestres e motoristas e a agilidade na execução dos trabalhos.

Resumo sobre mudanças na Calçada, Salvador A partir das 15h de domingo, 8, haverá mudanças no trânsito e transporte público na Calçada devido às obras do VLT.

Alterações previstas até 13 de abril incluem macrodrenagem e implantação da via permanente do VLT no trecho Calçada–Comércio.

Veículos da Avenida Jequitáia precisarão desviar pela Rua Elias Nazaré; ônibus e viaturas seguirão sentido normal.

Mudanças no transporte público incluem remanejamento de pontos de ônibus na área em obras, com locais temporários indicados.

As obras do VLT consistem em melhorias de drenagem ao longo de 5.346,66 metros, beneficiando diretamente Calçada e Comércio.

Alterações no trânsito

O s veículos que trafegam pela Avenida Jequitáia, vindo do Comércio, sentido Nilo Peçanha, deverão realizar um desvio pela Rua Elias Nazaré, ao lado do Mercantil Rodrigues, ponto onde se inicia a área de obras. No local haverá sinalização específica e monitores de trânsito para orientar motoristas e organizar o fluxo. Somente poderão seguir no sentido habitual ônibus com destino à Suburbana/Ribeira e à linha Acesso Norte, além de viaturas.

A Travessa Bom Gosto, na Calçada, terá seu sentido de tráfego invertido;

A Rua Arthur Catrambi passará a operar em sentido único em direção à Rua Fernandes Vieira.

Alterações no transporte público

Para os usuários do transporte público, os pontos de ônibus localizados na área em obras serão remanejados temporariamente.

Ponto no Largo da Calçada será transferido para a Rua Fernandes Vieira, após a Estação da Calçada;

Ponto localizado atrás do Largo da Calçada (em frente à loja Top Móveis) também terá mudança para os usuários. Quem vem no sentido Largo do Tanque deverá utilizar os pontos existentes anterior e posterior a área de intervenção das obras.

Os usuários com sentido Acesso Norte utilizarão ponto remanejado na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, após o Restaurante Vavá.

Obras do VLT

As intervenções integram um conjunto mais amplo de melhorias em micro e macrodrenagem ao longo do traçado do VLT. Ao todo, estão previstos 5.346,66 metros.

No total, 3.344,65 metros atenderão diretamente a região entre a Calçada e o Comércio. As obras também incluem a implantação da linha férrea do VLT, no trecho Calçada–Comércio, etapa prevista em aditivo contratual assinado em agosto de 2025, que integra o conjunto de obras do sistema.