Obras do VLT avançam e modificam trânsito no entorno da BR-324

- Foto: Divulgação/VLT Salvador

O avanço das obras do Lote 02 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS) vai causar uma alteração de trânsito no entorno da BR-324. A mudança ocorre sexta-feira, 27, e sábado, 28, das 22h às 5h.

Nesta etapa, acontecerá o lançamento de vigas do viaduto próximo da rodovia. Por isso, para a execução dos serviços, haverá bloqueio pontual de trecho da via, com desvio e sinalização para orientar os condutores.

Qual a solução?

Para evitar maiores transtornos, a orientação é de que, durante o período, os motoristas que trafegam pela região:

Utilizem o retorno na altura da Estação Pirajá;

Acessem a Avenida 29 de Março por rota alternativa indicada na sinalização instalada na área.

De acordo com nota da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), equipes técnicas estarão no local para organizar o fluxo e garantir a segurança viária durante toda a atividade.

A estatal reforça que os condutores devem respeitar a sinalização provisória e redobrar a atenção ao trafegar pela região durante o período da intervenção.

Etapa anterior

Em meio aos festejos do Carnaval de Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), realizou umavistoria no acoplamento do terceiro trem do VLT, durante visita técnica à Estação Calçada. A inspeção ocorreu no dia 14 de fevereiro, integrando as etapas finais de preparação do novo sistema.

Também participou da visita, o presidente da CTB, Eracy Lafuente, que destacou o andamento do cronograma, afirmando estar otimista e, garantindo que, até o final do semestre, haverá oito trens.