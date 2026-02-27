Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATENÇÃO!

Obras do VLT avançam e modificam trânsito no entorno da BR-324

Mudança começa nesta sexta-feira, 27, e conta com bloqueio na via

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/02/2026 - 7:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Obras do VLT avançam e modificam trânsito no entorno da BR-324
-

O avanço das obras do Lote 02 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana (RMS) vai causar uma alteração de trânsito no entorno da BR-324. A mudança ocorre sexta-feira, 27, e sábado, 28, das 22h às 5h.

Nesta etapa, acontecerá o lançamento de vigas do viaduto próximo da rodovia. Por isso, para a execução dos serviços, haverá bloqueio pontual de trecho da via, com desvio e sinalização para orientar os condutores.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Qual a solução?

Para evitar maiores transtornos, a orientação é de que, durante o período, os motoristas que trafegam pela região:

  • Utilizem o retorno na altura da Estação Pirajá;
  • Acessem a Avenida 29 de Março por rota alternativa indicada na sinalização instalada na área.

De acordo com nota da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), equipes técnicas estarão no local para organizar o fluxo e garantir a segurança viária durante toda a atividade.

A estatal reforça que os condutores devem respeitar a sinalização provisória e redobrar a atenção ao trafegar pela região durante o período da intervenção.

Leia Também:

VLT de Salvador: Jerônimo inspeciona 3º trem e anuncia chegada de novos veículos
Obras do VLT ganham novo impulso em Salvador e Região Metropolitana
VLT de Salvador começa a receber novos trens a partir de março

Etapa anterior

Em meio aos festejos do Carnaval de Salvador, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), realizou umavistoria no acoplamento do terceiro trem do VLT, durante visita técnica à Estação Calçada. A inspeção ocorreu no dia 14 de fevereiro, integrando as etapas finais de preparação do novo sistema.

Também participou da visita, o presidente da CTB, Eracy Lafuente, que destacou o andamento do cronograma, afirmando estar otimista e, garantindo que, até o final do semestre, haverá oito trens.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

br-324 obras do VLT Trânsito transporte público VLT Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Play

"Chão desabou": o relato dramático da sobrevivente de explosão em Salvador

Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x