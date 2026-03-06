DICAS E PREÇOS
Semana Santa: saiba onde comprar peixe 20% mais barato em Salvador
Comerciantes e consumidores confirmam que a antecipação da compra é a principal estratégia para evitar reajustes
Por Jair Mendonça Jr
O Mercado do Peixe, em Água de Meninos, registra estabilidade nos preços dos pescados a quatro semanas da Sexta-feira Santa, celebrada em 3 de abril de 2026.
Levantamento realizado pelo Portal A TARDE. nesta sexta, 06, indica que o entreposto apresenta valores até 20% menores em comparação às redes de supermercados da capital baiana.
Cotação de preços e estratégias
Comerciantes e consumidores confirmam que a antecipação da compra é a principal estratégia para evitar reajustes sazonais. Segundo os permissionários, a tendência é de aumento gradual nos valores conforme a proximidade do feriado.
Para o consumidor Vladimir Gomes, a antecedência é a regra para evitar os tradicionais quatro reajustes de preço que ocorrem no período.
"Antecipar evita aumentos e garante a quantidade. Fiz uma encomenda de polvo grande agora; eles vendem mais para restaurante, mas como já encomendei, pego na sexta-feira", explica.
Vladimir ressalta que o aumento em relação aos anos anteriores ainda é pequeno, mas tende a acelerar.
No boxe 02, a Peixaria Mar Azul, o comerciante Éder Fernando, 42 anos, confirma a tendência.
"O valor ainda está acessível. Quem vier hoje encontra promoção na banca. Venham antes da agonia. Daqui para a Semana Santa, os preços tendem a aumentar, fica mais salgado", alerta Éder.
Confira os valores médios atuais por quilo:
- Peixe vermelho: R$ 45,00
- Pescada amarela: R$ 50,00 (peça inteira) a R$ 55,00 (posta)
- Badejo: R$ 35,00
- Pescada fina: R$ 35,00
- Camarão médio: R$ 45,00
- Camarão pistola: R$ 60,00
- Peixe de casca (couro): R$ 22,00 a R$ 25,00
Demanda por itens específicos
A procura por itens como o polvo de grande porte (acima de 2,5 kg) exige reserva antecipada. A demanda de restaurantes eleva a escassez deste produto nos dias próximos à semana santa.
Para o consumo doméstico, o peixe de casca é indicado para fritura, enquanto o vermelho e a pescada amarela lideram a procura para o preparo de moquecas.
Diferença para o varejo
Consumidores relatam que a diferença de custo no pescado entre o mercado especializado e os supermercados chega a 20%.
A oscilação também atinge o setor de hortifrúti; itens como tomate e temperos verdes apresentam valores mais competitivos em centros de distribuição como o mercadão da ceasa em relação ao varejo de bairro.
A diferença de valores é o que atrai clientes como Iracema Argolo, que frequenta o local mensalmente.
"No supermercado é quase 20% mais caro. E o pior é a verdura; no mercadão da ceasa é tudo barato, uma maravilha", compara. Para quem busca o melhor custo-benefício, Iracema sugere o peixe de casca para fritura e o vermelho para a moqueca. "O segredo da receita é ser baiano", brinca.
Hoário de funcionamento
Mercado do peixe (Água de meninos)
- Localização: praça água de meninos, s/n - comércio, salvador - ba.
- Horário de funcionamento regular: segunda a sábado, das 04h às 17h; domingos, das 04h às 13h.
- Semana Santa: entre 30 de março e 3 de abril, o mercado opera tradicionalmente em regime de plantão 24 horas.
