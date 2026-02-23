INFLAÇÃO SAZONAL
Item essencial pode subir 900% na Semana Santa; saiba como fugir da alta de preços
Tradicional Caruru de Sexta-feira Santa pode custar 10 vezes mais este ano
Por Jair Mendonça Jr
Dentre todos os ingredientes que compõem a tradicional ceia de Semana Santa, celebrada neste ano entre 29 de março e 5 de abril, o quiabo deve ser o vilão deste ano.
Segundo relatos de comerciantes da Feira de São Joaquim, o aumento do legume pode ser de cerca de 900%, dias antes da data.
A equipe de reportagem do Portal A TARDE esteve, nesta segunda, 23, no local e conversou com diversos feirantes.
Um deles, Manoel da Silva, que disse comercializar o legume há mais de 20 anos na Feira de São Joaquim, está vendendo o saco do quiabo, com cerca de 30 quilos, por R$ 70.
Dica para não pagar R$ 400 no saco de quiabo
“Hoje (dia 23), até por 50 conto eu vendo. Se eu pudesse dar um conselho, não deixaria para comprar de última hora. Ano passado, na semana da Semana Santa, vendi esse mesmo saco por 400 reais”, afirma o feirante Manoel.
Dica para fugir do "vilão da ceia"
Se você quer garantir o Caruru sem gastar uma fortuna, o conselho de Manoel é de ouro: "Você pode comprar o quiabo hoje, lavar, secar bem e congelar (inteiro ou já cortado). Ele perde um pouco da textura para saladas, mas para o caruru, que é cozido, funciona perfeitamente", aconselha o feirante.
