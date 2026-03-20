PREVISÃO DO TEMPO
Vai chover em Salvador? Veja previsão do tempo para o final de semana
Tempo deve mudar apenas no domingo, 22
Por Edvaldo Sales
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Salvador terá um fim de semana marcado por temperaturas elevadas e predomínio de sol. O tempo deve mudar apenas no domingo, 22, quando há previsão de pancadas de chuva.
Sexta-feira
Segundo o Climatempo, nesta sexta-feira, 20, o tempo permanece firme, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia e céu limpo à noite. As temperaturas variam entre 24°C e 33°C, sem previsão de chuva.
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Sábado
O cenário se repete no sábado, 21, com sol com algumas nuvens, calor e ausência de precipitações. Os termômetros seguem na mesma faixa, com mínima de 24°C e máxima de 33°C, mantendo o clima típico de verão em Salvador.
Domingo
O tempo começa a mudar no domingo, 22. Há previsão de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas durante a tarde, apesar do sol ainda aparecer entre muitas nuvens pela manhã.
À noite, o céu fica nublado, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 25°C e 31°C.
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