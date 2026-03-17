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BAHIA

Previsão de chuva intensa mantém 99 cidades baianas em alerta

Autoridades recomendam atenção redobrada e monitoramento de boletins meteorológicos diariamente

Luan Julião

Por Luan Julião

17/03/2026 - 18:11 h

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99 cidades podem registrar chuvas intensas até quinta-feira
99 cidades podem registrar chuvas intensas até quinta-feira -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta terça-feira, 17, um alerta amarelo de chuvas intensas para 99 municípios da Bahia. A medida é válida até quinta-feira, 18, às 23h59, e abrange regiões do norte, oeste, sudoeste e sul do estado.

Segundo o Inmet, o alerta indica possibilidade de até 50 mm de chuva por dia nas cidades afetadas. Embora haja risco considerado baixo, moradores devem estar atentos a possíveis alagamentos, quedas de galhos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

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Entre as cidades incluídas no alerta estão Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Porto Seguro, entre outras (veja a lista completa ao final da matéria).

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Histórico recente de enchentes

A necessidade de atenção se intensifica após um episódio ocorrido há uma semana em Vitória da Conquista. Uma mulher morreu após ser arrastada por uma enxurrada, provocada pelo transbordamento do rio da cidade. No dia 9 de março, diversos bairros registraram alagamentos, e apenas no bairro do Recreio foram registrados 62,76 mm de chuva.

Municípios sob alerta

A lista completa das 99 cidades com alerta amarelo inclui:

  • Abaré
  • Alcobaça
  • Anagé
  • Aracatu
  • Barra
  • Barra do Choça
  • Barreiras
  • Belmonte
  • Belo Campo
  • Brumado
  • Buritirama
  • Caatiba
  • Caculé
  • Caetité
  • Camacan
  • CampoAlegre de Lourdes
  • Candiba
  • Cândido Sale
  • Caraíbas
  • Caravelas
  • Carinhanha
  • Casa Nova
  • Chorrochó
  • Cocos
  • Condeúba
  • Cordeiros
  • Correntina
  • Curaçá
  • Encruzilhada
  • Eunápoli
  • Feira da Mata
  • Firmino Alves
  • Formosa do Rio Preto
  • Glória
  • Guajeru
  • Guanambi
  • Guaratinga
  • Ibicuí
  • Ibirapu
  • Iguaí
  • Itabela
  • Itagimirim
  • Itaju do Colônia
  • Itamaraju
  • Itambé
  • Itanhém
  • Itapebi
  • Itapetinga
  • Itaranti
  • Itororó
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Juazeiro
  • Jucuruçu
  • Lajedão
  • Licínio de Almeida
  • Luís Eduardo Magalhãe
  • Macarani
  • Macururé
  • Maetinga
  • Maiquinique
  • Malhada
  • Malhada de Pedras
  • Mansidão
  • Mascote
  • Medeiros Neto
  • Mortugaba
  • Mucuri
  • Nova Canaã
  • Nova Viçosa
  • Palmas de Monte Alto
  • Pau Brasil
  • Pilão Arcado
  • Pindaí
  • Piripá
  • Planalto
  • Poções
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Jânio Quadros
  • Remanso
  • Riachão das Neves
  • Ribeirão do Largo
  • Rio do Antônio
  • Rodelas
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Cruz da Vitória
  • Santa Rita de Cássia
  • São Desidério
  • Sebastião Laranjeiras
  • Sento Sé
  • Sobradinho
  • Teixeira de Freitas
  • Tremedal
  • Urandi
  • Vereda
  • Vitória da Conquista

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Tags:

alerta de chuvas cidades da Bahia Clima e Meteorologia enchentes Eventos Meteorológicos Inmet

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