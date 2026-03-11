Menu
INTERVENÇÃO

Cachoeira: obras de macrodrenagem prometem acabar com alagamentos após chuvas

Cidade ganhará obras de contenção de encosta pelo governo da Bahia

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

11/03/2026 - 10:18 h

Obras de macrodrenagem
Obras de macrodrenagem -

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, pode ser a próxima beneficiada com obras de macrodrenagem após a forte chuva que atingiu o local no início deste mês.

É isso o que está buscando a prefeita Eliana Gonzaga (PT) com os governos federal e estadual, de acordo com suas declarações dadas ao portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 11.

“Vamos fazer também uma contenção [de encostas] nos pontos estratégicos”, disse ela.

A chefe do Executivo municipal está em Salvador participando da autorização de licitações para obras de contenção de encostas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato acontece no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Leia Também:

Prefeita de Cachoeira decreta estado de emergência devido às fortes chuvas
Festa da Pechincha é cancelada após chuvas em Cachoeira
Santa Casa de Cachoeira ganha reforço histórico com Fundação José Silveira
Hospital São João de Deus em Cachoeira será reaberto: veja o que muda agora

Riacho transborda e causa alagamentos em Cachoeira

Na quarta-feira passada, 4, o temporal provocou alagamentos em diversos pontos do município resultando no transbordamento do Riacho Ipitanga, afluente do Rio Paraguaçu. A cidade registrou cerca de 100 mm de chuva.

“Nós sofremos também nesse momento. Na quarta-feira passada, nós tivemos um volume altíssimo de chuva, 100 milímetros de chuva em único dia. Essa seria quase o dobro da previsão de chuva para todo o mês de março”, contou Eliana.

Prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, está em Salvador em uma agenda com o governador Jerônimo
Prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, está em Salvador em uma agenda com o governador Jerônimo | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Diante disso, a prefeitura vem realizando diversos serviços para mitigar os danos causados pelas águas.

“Os colaboradores limparam o acesso que dá entrada à cidade, onde houve um deslizamento de terra. [...]. Até a data de hoje, nós estamos fazendo limpeza daquelas áreas e das residências”, concluiu a prefeita.

Prefeita de Cachoeira decreta estado de emergência devido às fortes chuvas

Desde a última segunda-feira, 2, o município de Cachoeira, localizado no Recôncavo Baiano, vem sendo atingido por fortes chuvas que têm causado diversos transtornos à população, deixando dezenas de famílias diretamente afetadas.

Diante dessa situação, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), assinou um decreto de situação de emergência para acelerar o apoio e assegurar assistência imediata.

Também foi cancelada a celebração do 189º aniversário da cidade devido aos impactos provocados pelas chuvas.

