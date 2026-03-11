INTERVENÇÃO
Cachoeira: obras de macrodrenagem prometem acabar com alagamentos após chuvas
Cidade ganhará obras de contenção de encosta pelo governo da Bahia
Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo
A cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, pode ser a próxima beneficiada com obras de macrodrenagem após a forte chuva que atingiu o local no início deste mês.
É isso o que está buscando a prefeita Eliana Gonzaga (PT) com os governos federal e estadual, de acordo com suas declarações dadas ao portal A TARDE, na manhã desta quarta-feira, 11.
“Vamos fazer também uma contenção [de encostas] nos pontos estratégicos”, disse ela.
A chefe do Executivo municipal está em Salvador participando da autorização de licitações para obras de contenção de encostas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O ato acontece no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
Na quarta-feira passada, 4, o temporal provocou alagamentos em diversos pontos do município resultando no transbordamento do Riacho Ipitanga, afluente do Rio Paraguaçu. A cidade registrou cerca de 100 mm de chuva.
“Nós sofremos também nesse momento. Na quarta-feira passada, nós tivemos um volume altíssimo de chuva, 100 milímetros de chuva em único dia. Essa seria quase o dobro da previsão de chuva para todo o mês de março”, contou Eliana.
Diante disso, a prefeitura vem realizando diversos serviços para mitigar os danos causados pelas águas.
“Os colaboradores limparam o acesso que dá entrada à cidade, onde houve um deslizamento de terra. [...]. Até a data de hoje, nós estamos fazendo limpeza daquelas áreas e das residências”, concluiu a prefeita.
Prefeita de Cachoeira decreta estado de emergência devido às fortes chuvas
Desde a última segunda-feira, 2, o município de Cachoeira, localizado no Recôncavo Baiano, vem sendo atingido por fortes chuvas que têm causado diversos transtornos à população, deixando dezenas de famílias diretamente afetadas.
Diante dessa situação, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT), assinou um decreto de situação de emergência para acelerar o apoio e assegurar assistência imediata.
Também foi cancelada a celebração do 189º aniversário da cidade devido aos impactos provocados pelas chuvas.
