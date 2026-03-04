Menu
PRECAUÇÃO

Festa da Pechincha é cancelada após chuvas em Cachoeira

Prioridade da gestão municipal passa a ser atendimento às famílias desabrigadas

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/03/2026 - 20:37 h

Prefeitura reforçou que responsabilidade social deve prevalecer sobre festejo
Prefeitura reforçou que responsabilidade social deve prevalecer sobre festejo

A Prefeitura de Cachoeira, Recôncavo Baiano, confirmou, em nota oficial, o cancelamento da tradicional Festa da Pechincha, que estava prevista para ocorrer neste fim de semana, 7 e 8 de março.

A decisão foi motivada pelo rastro de destruição deixado pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias, resultando em alagamentos, perdas materiais e situações de vulnerabilidade em diversos bairros.

De acordo com o comunicado da administração pública, o momento exige que todos os esforços governamentais sejam direcionados ao suporte das famílias afetadas.

"A prioridade absoluta é cuidar das pessoas e garantir a segurança daqueles que enfrentam insegurança habitacional ou perdas devido às inundações", destacou o executivo.

Mobilização

Desde as primeiras ocorrências, equipes da Defesa Civil, assistência social e serviços urbanos seguem mobilizadas em regime de prontidão. O trabalho foca no atendimento emergencial às vítimas e no monitoramento rigoroso das áreas de encosta e regiões ribeirinhas, onde o risco de novos incidentes permanece alto.

Embora a Festa da Pechincha seja um dos eventos mais importantes do calendário cultural e econômico de Cachoeira, a prefeitura reforçou que a responsabilidade social deve prevalecer sobre o festejo.

Celebração dos 189 anos

A Prefeitura deu ainda início a uma programação especial para celebrar os 189 anos de elevação à categoria de cidade, marco oficialmente comemorado no dia 13 de março.

Reconhecida por sua relevância histórica e política para a Bahia e para o Brasil, a "Cidade Heroica" preparou um calendário que mescla o resgate das tradições com ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico.

A expectativa para o evento é alta. De acordo com dados da gestão municipal, a divulgação da grade musical superou a marca de 350 mil visualizações nas redes sociais institucionais, indicando um forte fluxo de visitantes para a região do Recôncavo durante o período festivo.

Esporte e música

O cronograma de eventos começa neste dia 8 de março com a tradicional Corrida da Cidade. O evento esportivo busca reunir atletas locais e turistas, promovendo a integração e o incentivo à qualidade de vida.

O ápice das comemorações vai ser entre os dias 13 e 15 de março. Durante este período, a praça pública será o palco de uma vasta programação musical com artistas locais e atrações de renome. Além do entretenimento, o objetivo da prefeitura é movimentar a rede hoteleira, fortalecer o comércio e aquecer a economia local.

Legado

Além dos festejos, a celebração do aniversário será marcada pelo lançamento de cursos técnicos e profissionalizantes em parceria com o SENAI. A iniciativa visa ampliar as oportunidades de qualificação profissional, focando na geração de emprego e renda para a população cachoeirana.

Para a administração municipal, celebrar os 189 anos é uma oportunidade de reafirmar o protagonismo cultural da cidade, ao mesmo tempo em que se projetam novos caminhos para o desenvolvimento sustentável do município.

x