BAHIA
Chuva deixa 268 cidades baianas em alerta, aponta Inmet
Alerta foi emitido neste domingo, 15
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em 268 cidades da Bahia neste domingo, 15.
O aviso indica que pode chover 50 mm em 24 horas nos municípios listados.
Com exceção das regiões norte e nordeste do estado, todas as outras contam no aviso.
De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
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Alerta Laranja
Além do alerta amarelo, o Inmet também emitiu um alerta laranja para 111 das 268 cidades.
Neste caso, o volume de chuvas pode ser maior, aumentando o risco de alagamentos e descargas elétricas. O aviso também é válido até às 23h59 deste domingo (15).
Cidades em alerta amarelo para chuvas
- Abaíra
- Aiquara
- Almadina
- Amargosa
- América Dourada
- Andaraí
- Apuarema
- Aurelino Leal
- Barra
- Barra da Estiva
- Barra do Mendes
- Barra do Rocha
- Barro Alto
- Barro Preto
- Boa Nova
- Boa Vista do Tupim
- Boninal
- Bonito
- Boquira
- Botuporã
- Brejões
- Brejolândia
- Brotas de Macaúbas
- Buerarema
- Buritirama
- Cafarnaum
- Cairu
- Camamu
- Campo Alegre de Lourdes
- Campo Formoso
- Canarana
- Casa Nova
- Caturama
- Central
- Coaraci
- Contendas do Sincorá
- Cotegipe
- Cravolândia
- Dário Meira
- Érico Cardoso
- Floresta Azul
- Gandu
- Gentio do Ouro
- Gongogi
- Iaçu
- Ibicaraí
- Ibicoara
- Ibipeba
- Ibipitanga
- Ibiquera
- Ibirapitanga
- Ibirataia
- Ibitiara
- Ibititá
- Ibotirama
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Ipiaú
- Ipupiara
- Irajuba
- Iramaia
- Iraquara
- Irecê
- Itaberaba
- Itabuna
- Itacaré
- Itaeté
- Itagi
- Itagibá
- Itaguaçu da Bahia
- Itajuípe
- Itamari
- Itapé
- Itapitanga
- Itaquara
- Itatim
- Itiruçu
- Ituaçu
- Ituberá
- Jacobina
- Jaguaquara
- Jequié
- Jiquiriçá
- Jitaúna
- João Dourado
- Juazeiro
- Jussara
- Jussiape
- Lafaiete Coutinho
- Laje
- Lajedinho
- Lajedo do Tabocal
- Lapão
- Lençóis
- Macaúbas
- Manoel Vitorino
- Mansidão
- Maracás
- Maraú
- Marcionílio Souza
- Miguel Calmon
- Milagres
- Mirangaba
- Morpará
- Morro do Chapéu
- Mucugê
- Mulungu do Morro
- Mundo Novo
- Muquém do São Francisco
- Mutuípe
- Nilo Peçanha
- Nova Ibiá
- Nova Itarana
- Nova Redenção
- Novo Horizonte
- Oliveira dos Brejinhos
- Ourolândia
- Palmeiras
- Paramirim
- Paratinga
- Piatã
- Pilão Arcado
- Piraí do Norte
- Planaltino
- Presidente Dutra
- Presidente Tancredo Neves
- Remanso
- Rio de Contas
- Rio do Pires
- Ruy Barbosa
- Santa Inês
- Santa Rita de Cássia
- São Gabriel
- São José da Vitória
- São Miguel das Matas
- Seabra
- Sento Sé
- Sítio do Mato
- Sobradinho
- Souto Soares
- Taperoá
- Tapiramutá
- Teolândia
- Ubaíra
- Ubaitaba
- Ubatã
- Uibaí
- Umburanas
- Una
- Uruçuca
- Utinga
- Valença
- Várzea Nova
- Wagner
- Wanderley
- Wenceslau Guimarães
- Xique-Xique
Cidades em Alerta Laranja
- Alcobaça
- Anagé
- Angical
- Aracatu
- Arataca
- Baianópolis
- Barra do Choça
- Barreiras
- Belmonte
- Belo Campo
- Bom Jesus da Lapa
- Bom Jesus da Serra
- Brumado
- Caatiba
- Caculé
- Caetanos
- Caetité
- Camacan
- Canápolis
- Canavieiras
- Candiba
- Cândido Sales
- Caraíbas
- Caravelas
- Carinhanha
- Catolândia
- Cocos
- Condeúba
- Cordeiros
- Coribe
- Correntina
- Cristópolis
- Dom Basílio
- Encruzilhada
- Eunápolis
- Feira da Mata
- Firmino Alves
- Formosa do Rio Preto
- Guajeru
- Guanambi
- Guaratinga
- Ibiassucê
- Ibicuí
- Ibirapuã
- Igaporã
- Iguaí
- Itabela
- Itagimirim
- Itaju do Colônia
- Itamaraju
- Itambé
- Itanhém
- Itapebi
- Itapetinga
- Itarantim
- Itororó
- Iuiu
- Jaborandi
- Jacaraci
- Jucuruçu
- Jussari
- Lagoa Real
- Lajedão
- Licínio de Almeida
- Livramento de Nossa Senhora
- Luís Eduardo Magalhães
- Macarani
- Maetinga
- Maiquinique
- Malhada
- Malhada de Pedras
- Mascote
- Matina
- Medeiros Neto
- Mirante
- Mortugaba
- Mucuri
- Nova Canaã
- Nova Viçosa
- Palmas de Monte Alto
- Pau Brasil
- Pindaí
- Piripá
- Planalto
- Poções
- Porto Seguro
- Potiraguá
- Prado
- Presidente Jânio Quadros
- Riachão das Neves
- Riacho de Santana
- Ribeirão do Largo
- Rio do Antônio
- Santa Cruz Cabrália
- Santa Cruz da Vitória
- Santa Luzia
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- São Desidério
- São Félix do Coribe
- Sebastião Laranjeiras
- Serra do Ramalho
- Serra Dourada
- Tabocas do Brejo Velho
- Tanhaçu
- Tanque Novo
- Teixeira de Freitas
- Tremedal
- Urandi
- Vereda
- Vitória da Conquista
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