Chuva deixa 268 cidades baianas em alerta, aponta Inmet

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Inmet emite alertas de chuva na Bahia - Foto: José Simões | Ag A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em 268 cidades da Bahia neste domingo, 15.

O aviso indica que pode chover 50 mm em 24 horas nos municípios listados.

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Com exceção das regiões norte e nordeste do estado, todas as outras contam no aviso.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta Laranja

Além do alerta amarelo, o Inmet também emitiu um alerta laranja para 111 das 268 cidades.

Neste caso, o volume de chuvas pode ser maior, aumentando o risco de alagamentos e descargas elétricas. O aviso também é válido até às 23h59 deste domingo (15).

Cidades em alerta amarelo para chuvas

Abaíra

Aiquara

Almadina

Amargosa

América Dourada

Andaraí

Apuarema

Aurelino Leal

Barra

Barra da Estiva

Barra do Mendes

Barra do Rocha

Barro Alto

Barro Preto

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejões

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Buerarema

Buritirama

Cafarnaum

Cairu

Camamu

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canarana

Casa Nova

Caturama

Central

Coaraci

Contendas do Sincorá

Cotegipe

Cravolândia

Dário Meira

Érico Cardoso

Floresta Azul

Gandu

Gentio do Ouro

Gongogi

Iaçu

Ibicaraí

Ibicoara

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapitanga

Ibirataia

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Igrapiúna

Ilhéus

Ipiaú

Ipupiara

Irajuba

Iramaia

Iraquara

Irecê

Itaberaba

Itabuna

Itacaré

Itaeté

Itagi

Itagibá

Itaguaçu da Bahia

Itajuípe

Itamari

Itapé

Itapitanga

Itaquara

Itatim

Itiruçu

Ituaçu

Ituberá

Jacobina

Jaguaquara

Jequié

Jiquiriçá

Jitaúna

João Dourado

Juazeiro

Jussara

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Laje

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lapão

Lençóis

Macaúbas

Manoel Vitorino

Mansidão

Maracás

Maraú

Marcionílio Souza

Miguel Calmon

Milagres

Mirangaba

Morpará

Morro do Chapéu

Mucugê

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muquém do São Francisco

Mutuípe

Nilo Peçanha

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Redenção

Novo Horizonte

Oliveira dos Brejinhos

Ourolândia

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Piatã

Pilão Arcado

Piraí do Norte

Planaltino

Presidente Dutra

Presidente Tancredo Neves

Remanso

Rio de Contas

Rio do Pires

Ruy Barbosa

Santa Inês

Santa Rita de Cássia

São Gabriel

São José da Vitória

São Miguel das Matas

Seabra

Sento Sé

Sítio do Mato

Sobradinho

Souto Soares

Taperoá

Tapiramutá

Teolândia

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Uibaí

Umburanas

Una

Uruçuca

Utinga

Valença

Várzea Nova

Wagner

Wanderley

Wenceslau Guimarães

Xique-Xique

Cidades em Alerta Laranja