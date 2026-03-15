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BAHIA

Chuva deixa 268 cidades baianas em alerta, aponta Inmet

Alerta foi emitido neste domingo, 15

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/03/2026 - 15:58 h

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Inmet emite alertas de chuva na Bahia
Inmet emite alertas de chuva na Bahia -

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para chuvas intensas em 268 cidades da Bahia neste domingo, 15.

O aviso indica que pode chover 50 mm em 24 horas nos municípios listados.

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Com exceção das regiões norte e nordeste do estado, todas as outras contam no aviso.

De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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Alerta Laranja

Além do alerta amarelo, o Inmet também emitiu um alerta laranja para 111 das 268 cidades.

Neste caso, o volume de chuvas pode ser maior, aumentando o risco de alagamentos e descargas elétricas. O aviso também é válido até às 23h59 deste domingo (15).

Cidades em alerta amarelo para chuvas

  • Abaíra
  • Aiquara
  • Almadina
  • Amargosa
  • América Dourada
  • Andaraí
  • Apuarema
  • Aurelino Leal
  • Barra
  • Barra da Estiva
  • Barra do Mendes
  • Barra do Rocha
  • Barro Alto
  • Barro Preto
  • Boa Nova
  • Boa Vista do Tupim
  • Boninal
  • Bonito
  • Boquira
  • Botuporã
  • Brejões
  • Brejolândia
  • Brotas de Macaúbas
  • Buerarema
  • Buritirama
  • Cafarnaum
  • Cairu
  • Camamu
  • Campo Alegre de Lourdes
  • Campo Formoso
  • Canarana
  • Casa Nova
  • Caturama
  • Central
  • Coaraci
  • Contendas do Sincorá
  • Cotegipe
  • Cravolândia
  • Dário Meira
  • Érico Cardoso
  • Floresta Azul
  • Gandu
  • Gentio do Ouro
  • Gongogi
  • Iaçu
  • Ibicaraí
  • Ibicoara
  • Ibipeba
  • Ibipitanga
  • Ibiquera
  • Ibirapitanga
  • Ibirataia
  • Ibitiara
  • Ibititá
  • Ibotirama
  • Igrapiúna
  • Ilhéus
  • Ipiaú
  • Ipupiara
  • Irajuba
  • Iramaia
  • Iraquara
  • Irecê
  • Itaberaba
  • Itabuna
  • Itacaré
  • Itaeté
  • Itagi
  • Itagibá
  • Itaguaçu da Bahia
  • Itajuípe
  • Itamari
  • Itapé
  • Itapitanga
  • Itaquara
  • Itatim
  • Itiruçu
  • Ituaçu
  • Ituberá
  • Jacobina
  • Jaguaquara
  • Jequié
  • Jiquiriçá
  • Jitaúna
  • João Dourado
  • Juazeiro
  • Jussara
  • Jussiape
  • Lafaiete Coutinho
  • Laje
  • Lajedinho
  • Lajedo do Tabocal
  • Lapão
  • Lençóis
  • Macaúbas
  • Manoel Vitorino
  • Mansidão
  • Maracás
  • Maraú
  • Marcionílio Souza
  • Miguel Calmon
  • Milagres
  • Mirangaba
  • Morpará
  • Morro do Chapéu
  • Mucugê
  • Mulungu do Morro
  • Mundo Novo
  • Muquém do São Francisco
  • Mutuípe
  • Nilo Peçanha
  • Nova Ibiá
  • Nova Itarana
  • Nova Redenção
  • Novo Horizonte
  • Oliveira dos Brejinhos
  • Ourolândia
  • Palmeiras
  • Paramirim
  • Paratinga
  • Piatã
  • Pilão Arcado
  • Piraí do Norte
  • Planaltino
  • Presidente Dutra
  • Presidente Tancredo Neves
  • Remanso
  • Rio de Contas
  • Rio do Pires
  • Ruy Barbosa
  • Santa Inês
  • Santa Rita de Cássia
  • São Gabriel
  • São José da Vitória
  • São Miguel das Matas
  • Seabra
  • Sento Sé
  • Sítio do Mato
  • Sobradinho
  • Souto Soares
  • Taperoá
  • Tapiramutá
  • Teolândia
  • Ubaíra
  • Ubaitaba
  • Ubatã
  • Uibaí
  • Umburanas
  • Una
  • Uruçuca
  • Utinga
  • Valença
  • Várzea Nova
  • Wagner
  • Wanderley
  • Wenceslau Guimarães
  • Xique-Xique

Cidades em Alerta Laranja

  • Alcobaça
  • Anagé
  • Angical
  • Aracatu
  • Arataca
  • Baianópolis
  • Barra do Choça
  • Barreiras
  • Belmonte
  • Belo Campo
  • Bom Jesus da Lapa
  • Bom Jesus da Serra
  • Brumado
  • Caatiba
  • Caculé
  • Caetanos
  • Caetité
  • Camacan
  • Canápolis
  • Canavieiras
  • Candiba
  • Cândido Sales
  • Caraíbas
  • Caravelas
  • Carinhanha
  • Catolândia
  • Cocos
  • Condeúba
  • Cordeiros
  • Coribe
  • Correntina
  • Cristópolis
  • Dom Basílio
  • Encruzilhada
  • Eunápolis
  • Feira da Mata
  • Firmino Alves
  • Formosa do Rio Preto
  • Guajeru
  • Guanambi
  • Guaratinga
  • Ibiassucê
  • Ibicuí
  • Ibirapuã
  • Igaporã
  • Iguaí
  • Itabela
  • Itagimirim
  • Itaju do Colônia
  • Itamaraju
  • Itambé
  • Itanhém
  • Itapebi
  • Itapetinga
  • Itarantim
  • Itororó
  • Iuiu
  • Jaborandi
  • Jacaraci
  • Jucuruçu
  • Jussari
  • Lagoa Real
  • Lajedão
  • Licínio de Almeida
  • Livramento de Nossa Senhora
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Macarani
  • Maetinga
  • Maiquinique
  • Malhada
  • Malhada de Pedras
  • Mascote
  • Matina
  • Medeiros Neto
  • Mirante
  • Mortugaba
  • Mucuri
  • Nova Canaã
  • Nova Viçosa
  • Palmas de Monte Alto
  • Pau Brasil
  • Pindaí
  • Piripá
  • Planalto
  • Poções
  • Porto Seguro
  • Potiraguá
  • Prado
  • Presidente Jânio Quadros
  • Riachão das Neves
  • Riacho de Santana
  • Ribeirão do Largo
  • Rio do Antônio
  • Santa Cruz Cabrália
  • Santa Cruz da Vitória
  • Santa Luzia
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • São Desidério
  • São Félix do Coribe
  • Sebastião Laranjeiras
  • Serra do Ramalho
  • Serra Dourada
  • Tabocas do Brejo Velho
  • Tanhaçu
  • Tanque Novo
  • Teixeira de Freitas
  • Tremedal
  • Urandi
  • Vereda
  • Vitória da Conquista

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