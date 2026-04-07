Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Caiado é alternativa? O que diz Temer sobre a eleição presidencial

Ao falar sobre o cenário eleitoral, ex-presidente defendeu necessidade de romper polarização

Ane Catarine

Por Ane Catarine

07/04/2026 - 7:51 h | Atualizada em 07/04/2026 - 8:09

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Michel Temer comenta cenário eleitoral no Brasil
Michel Temer comenta cenário eleitoral no Brasil -

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que, ao analisar o cenário eleitoral nacional, vê o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) como uma “ótima alternativa” para a eleição presidencial.

No entanto, ele avaliou que o presidenciável pode ser prejudicado pelo que chamou de “polarização radical” na disputa entre os pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Caiado tem muita história política. O que eu não sei é se ele consegue romper essa chamada polarização radical. Está muito dividido entre Lula e Bolsonaro”, afirmou, em entrevista ao podcast de política da Warren Investimentos, repassada ao Broadcast.

Caminho a seguir

Temer afirmou ainda que, caso consiga transmitir a ideia de estabilidade e pacificação do país, Caiado poderá se tornar um “concorrente muito efetivo” na disputa pelo Planalto.

Leia Também:

Caiado detona Flávio Bolsonaro: "Não tem vivência nem experiência"
Otto Alencar descarta apoio do PSD a Caiado e reforça aliança com Lula
Oficializado como pré-candidato, Caiado revela qual será prioridade de seu governo

O ex-presidente também defendeu que o debate eleitoral seja centrado em propostas e diretrizes econômicas.

“Tem que tratar divergências com ideias, não com agressões, mas eu ainda lamento que a disputa política neste ano no Brasil ainda seja de nome contra nome”, disse.

Pré-candidatura de terceira via

O PSD anunciou Ronaldo Caiado como pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto no último dia 30. A definição veio após o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), desistir da disputa interna.

Caiado deixou o comando do governo de Goiás na última terça-feira, 31, para se dedicar à disputa presidencial. Com a saída, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) assumiu o cargo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleição 2026 Michel Temer presidência da república Ronaldo Caiado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Michel Temer comenta cenário eleitoral no Brasil
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Michel Temer comenta cenário eleitoral no Brasil
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Michel Temer comenta cenário eleitoral no Brasil
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Michel Temer comenta cenário eleitoral no Brasil
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x