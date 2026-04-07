ELEIÇÕES
Caiado é alternativa? O que diz Temer sobre a eleição presidencial
Ao falar sobre o cenário eleitoral, ex-presidente defendeu necessidade de romper polarização
Por Ane Catarine
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O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que, ao analisar o cenário eleitoral nacional, vê o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) como uma “ótima alternativa” para a eleição presidencial.
No entanto, ele avaliou que o presidenciável pode ser prejudicado pelo que chamou de “polarização radical” na disputa entre os pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
“Caiado tem muita história política. O que eu não sei é se ele consegue romper essa chamada polarização radical. Está muito dividido entre Lula e Bolsonaro”, afirmou, em entrevista ao podcast de política da Warren Investimentos, repassada ao Broadcast.
Caminho a seguir
Temer afirmou ainda que, caso consiga transmitir a ideia de estabilidade e pacificação do país, Caiado poderá se tornar um “concorrente muito efetivo” na disputa pelo Planalto.
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O ex-presidente também defendeu que o debate eleitoral seja centrado em propostas e diretrizes econômicas.
“Tem que tratar divergências com ideias, não com agressões, mas eu ainda lamento que a disputa política neste ano no Brasil ainda seja de nome contra nome”, disse.
Pré-candidatura de terceira via
O PSD anunciou Ronaldo Caiado como pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto no último dia 30. A definição veio após o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), desistir da disputa interna.
Caiado deixou o comando do governo de Goiás na última terça-feira, 31, para se dedicar à disputa presidencial. Com a saída, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) assumiu o cargo.
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