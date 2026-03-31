Caiado detona Flávio Bolsonaro: "Não tem vivência nem experiência"

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Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, pré-candidato à Presidência da República - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), criticou a possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ser presidente da República. A declaração foi dada durante o lançamento da pré-candidatura do pessedista ao Planalto, em São Paulo.

Para o gestor goiano, o liberal, além de não ter vivência e experiência para governar, pode ser atrapalhado pelo "ímpeto da idade".

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"Às vezes, supera o senso de equilíbrio" Ronaldo Caiado - Pré-candidato à Presidência da República

A fala ocorreu após ser questionado sobre comparações com Flávio, com quem deve disputar espaço em segmentos semelhantes do eleitorado à direita.

Prioridade

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi oficializado como pré-candidato à Presidência da República pelo PSD na tarde desta segunda-feira, 30. O anúncio foi feito por Gilberto Kassab, presidente nacional da legenda, durante coletiva de imprensa em São Paulo.

Em sua primeira fala como postulante ao Palácio do Planalto, Caiado revelou qual será a prioridade de seu governo, caso seja eleito, fazendo um aceno ao bolsonarismo.

"Eu vim com esse objetivo, de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estaria dando uma mostra que, a partir dali, eu vou cuidar das pessoas. Aquilo que como médico e cirurgião foi minha formação e sempre soube fazer", afirmou.

Ronaldo Caiado oficializou no dia 14 de março sua filiação no PSD, partido de Gilberto Kassab, na tentativa de viabilizar sua candidatura ao Palácio do Planalto.