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BAHIA

Prazo está acabando: veja como regularizar seu título de eleitor na Bahia

TRE-BA divulgou um alerta à população baiana

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/04/2026 - 7:04 h

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Renovação de título de eleitor
Renovação de título de eleitor -

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia emitiu um alerta à população: falta um mês para o fechamento do cadastro eleitoral. Eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar o título, regularizar a situação e atualizar os dados junto à Justiça Eleitoral.

Após esse prazo, não serão mais recebidas solicitações relacionadas ao cadastro eleitoral, como emissão da primeira via do título, transferência de domicílio, alteração do local de votação, revisão de dados cadastrais e coleta biométrica.

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O fechamento do cadastro ocorre em todos os anos eleitorais para viabilizar a organização do pleito. A medida segue o que determina a Lei nº 9.504/1997 e o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O prazo, considerado improrrogável, é estabelecido 150 dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

Onde fazer o atendimento

Na Bahia, os serviços da Justiça Eleitoral estão disponíveis em postos de atendimento distribuídos em Salvador e em cidades do interior. A recomendação é que os eleitores busquem atendimento com antecedência para evitar filas e imprevistos próximos ao fim do prazo.

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Também é possível consultar endereços, horários de funcionamento e serviços disponíveis por meio do site oficial do TRE-BA, que reúne orientações completas para os usuários.

Documentos necessários

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência atualizado, emitido há no máximo três meses.

No caso da emissão da primeira via do título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no modelo antigo não será aceita como documento único de identificação. Além disso, homens que completam 19 anos em 2026 devem apresentar o certificado de quitação do serviço militar.

A Justiça Eleitoral reforça que a regularização dentro do prazo é fundamental para garantir o direito ao voto e evitar pendências junto ao cadastro eleitoral.

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Tags:

Cadastro eleitoral título de eleitor TRE-BA

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