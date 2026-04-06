Gás mais barato? Governo reage para diminuir preço do botijão

Revendendora de gás de Salvador. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O início de abril foi pesado para o bolso do baiano. A Acelen, empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe, reajustou em 15,3% o preço do gás de cozinha. Com o aumento, o consumidor pode desembolsar até R$ 165 para adquirir um botijão.

Tentando reverter esse cenário, o Governo Federal anunciou nesta segunda-feira, 6, um novo pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis diante da escalada do preço do petróleo causada pelo conflito no Oriente Médio.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em relação ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o governo informou que haverá uma compensação relativa à diferença entre o preço nacional e o internacional, que será coberto por uma subnveção de até R$ 850 por tonelada para o produto importado.

Dúvida na Bahia

Procurada pelo portal A TARDE para saber se a medida do governo vai impactar no preço do botijão de gás na Bahia, a Acelen não respondeu. O espaço segue aberto.

Quando anunciou o reajuste na semana passada, a detentora da Refinaria Mataripe informou que os preços dos produtos seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

Robério Souza, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), informou para a reportagem que o consumidor irá encontrar o gás mais caro, em torno de R$ 8 a R$ 10.

Antes do aumento, o preço do botijão variava entre R$ 125 e R$ 155 em Salvador. O que significa que, com a estimativa, o valor pode chegar a R$ 165.

O preço médio do GLP disparou no mercado internacional desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã no Oriente Médio, de forma que importadores do produto no Brasil estariam pagando hoje um valor 60% superior ao que pagaram na semana anterior ao início do conflito.

Outros combustíveis

Na ocasião, o governo também anunciou subsídios para o diesel e querosene de aviação. Foi criação uma subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de diesel, com divisão igual de custos entre União e estados. O benefício será válido inicialmente por dois meses e pode chegar a R$ 4 bilhões.

Também foi anunciada uma subvenção extra de R$ 0,80 por litro para o diesel produzido no Brasil, com custo estimado de R$ 3 bilhões mensais. Em ambos os casos, empresas deverão repassar a redução ao consumidor.

O pacote também prevê até R$ 9 bilhões em crédito para companhias aéreas, com recursos operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Fundo Nacional de Aviação Civil.

Outra medida é a isenção do PIS/Cofins sobre o querosene de aviação, além do adiamento do pagamento de tarifas de navegação aérea.