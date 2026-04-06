SUBVENÇÃO
Gás mais barato? Governo reage para diminuir preço do botijão
Ainda há dúvida sobre a eficácia anunciada pelo Governo Federal
Por Anderson Ramos
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O início de abril foi pesado para o bolso do baiano. A Acelen, empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe, reajustou em 15,3% o preço do gás de cozinha. Com o aumento, o consumidor pode desembolsar até R$ 165 para adquirir um botijão.
Tentando reverter esse cenário, o Governo Federal anunciou nesta segunda-feira, 6, um novo pacote de medidas para conter a alta dos combustíveis diante da escalada do preço do petróleo causada pelo conflito no Oriente Médio.
Em relação ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o governo informou que haverá uma compensação relativa à diferença entre o preço nacional e o internacional, que será coberto por uma subnveção de até R$ 850 por tonelada para o produto importado.
Dúvida na Bahia
Procurada pelo portal A TARDE para saber se a medida do governo vai impactar no preço do botijão de gás na Bahia, a Acelen não respondeu. O espaço segue aberto.
Quando anunciou o reajuste na semana passada, a detentora da Refinaria Mataripe informou que os preços dos produtos seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como custo do petróleo adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.
Robério Souza, presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), informou para a reportagem que o consumidor irá encontrar o gás mais caro, em torno de R$ 8 a R$ 10.
Antes do aumento, o preço do botijão variava entre R$ 125 e R$ 155 em Salvador. O que significa que, com a estimativa, o valor pode chegar a R$ 165.
O preço médio do GLP disparou no mercado internacional desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã no Oriente Médio, de forma que importadores do produto no Brasil estariam pagando hoje um valor 60% superior ao que pagaram na semana anterior ao início do conflito.
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Outros combustíveis
Na ocasião, o governo também anunciou subsídios para o diesel e querosene de aviação. Foi criação uma subvenção de R$ 1,20 por litro para a importação de diesel, com divisão igual de custos entre União e estados. O benefício será válido inicialmente por dois meses e pode chegar a R$ 4 bilhões.
Também foi anunciada uma subvenção extra de R$ 0,80 por litro para o diesel produzido no Brasil, com custo estimado de R$ 3 bilhões mensais. Em ambos os casos, empresas deverão repassar a redução ao consumidor.
O pacote também prevê até R$ 9 bilhões em crédito para companhias aéreas, com recursos operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Fundo Nacional de Aviação Civil.
Outra medida é a isenção do PIS/Cofins sobre o querosene de aviação, além do adiamento do pagamento de tarifas de navegação aérea.
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