Ônibus deixam de circular no Vale das Pedrinhas após confronto

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Ônibus deixaram de circular - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Os moradores do Vale das Pedrinhas amanheceram sem transporte público na manhã desta terça-feira, 7. O serviço foi suspenso após uma ação policial na localidade que terminou com um suspeito morto.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, o homem seria conhecido pelo apelido de “Goiabada” e teria ligação com o tráfico de drogas na região, onde há atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).



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Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o serviço foi interrompido por volta das 6h e não há previsão de retorno.

O órgão orienta que os moradores que precisarem utilizar o transporte público se dirijam à estação BRT Pedrinhas. Agentes da Semob estão no local para prestar apoio e organizar o fluxo de passageiros.

Confronto

De acordo com a Polícia Militar, o confronto ocorreu na tarde desta segunda-feira, 6, quando equipes do 30º Batalhão realizavam rondas na Rua do Areal e se depararam com homens armados.

"Ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos atiraram, dando início ao confronto. Cessados os disparos, um suspeito foi encontrado ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu", diz a PM em nota.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola, que foi apresentada à delegacia.