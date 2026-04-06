Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Adolescentes são apreendidos por ataque a homem em situação de rua no Bonfim

Caso registrado em março desse ano envolveu vítima de 59 anos espancada enquanto dormia na rua

Luan Julião

Por Luan Julião

06/04/2026 - 19:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vítima, de 59 anos, dormia na calçada quando foi surpreendida por grupo e espancada
Vítima, de 59 anos, dormia na calçada quando foi surpreendida por grupo e espancada -

A apreensão de dois adolescentes nesta segunda-feira, 6, trouxe novos desdobramentos para um caso de violência registrado em março, em Salvador. Os jovens, de 15 e 17 anos, são investigados por participação no espancamento de um homem em situação de rua no bairro do Bonfim, na região da Cidade Baixa.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), que cumpriram mandados expedidos pela 2ª Vara da Infância e da Juventude. Os dois foram localizados nos bairros de Cajazeiras XI e Bonfim, após identificação por meio de imagens de câmeras de segurança.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente o caso.

Violência durante a madrugada

O crime aconteceu na noite de 19 de março, quando a vítima, identificada como Miguel José dos Santos, de 59 anos, dormia em uma calçada. Ele foi surpreendido e espancado por quatro pessoas.

Leia Também:

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente
TV Justiça? Vítima é julgada pelo CV em tribunal do crime por vídeo
Coelhinho da Páscoa do CV é preso atraindo crianças com doces

Entre os suspeitos estão dois adultos, irmãos, além de um adolescente de 17 anos e outro de 15, que agora foram apreendidos. De acordo com as apurações, os agressores têm relação familiar entre si.

Miguel recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para a ocorrência. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital do Subúrbio, onde permaneceu internado após as agressões.

Investigação e responsabilização

Na época do crime, a Polícia Civil iniciou a apuração para localizar os autores da agressão. A identificação dos adolescentes foi possível após análise de imagens, o que contribuiu para o avanço das investigações e o cumprimento das medidas judiciais.

A operação que resultou nas apreensões faz parte da “Juventude Segura”, iniciativa voltada ao enfrentamento de atos infracionais praticados por adolescentes. A ação também busca prevenir a reincidência e garantir a aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O caso segue em investigação, e os demais envolvidos ainda podem ser responsabilizados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima, de 59 anos, dormia na calçada quando foi surpreendida por grupo e espancada
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Vítima, de 59 anos, dormia na calçada quando foi surpreendida por grupo e espancada
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Vítima, de 59 anos, dormia na calçada quando foi surpreendida por grupo e espancada
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Vítima, de 59 anos, dormia na calçada quando foi surpreendida por grupo e espancada
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

x