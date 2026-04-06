POLÍCIA
Coelhinho da Páscoa do CV é preso atraindo crianças com doces
Homens estavam entregando chocolates para promover a organização entre crianças e adolescentes
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Três integrantes do Comando Vermelho (CV) vestidos de “Coelhinhos da Páscoa" foram detidos durante uma ação da Polícia Militar (PM) realizada neste domingo de Páscoa, 5, em Mato Grosso. De acordo com a corporação, eles distribuíam chocolates e ovos de páscoa para promover a facção e atrair crianças e adolescentes.
Os detidos foram identificados como um homem de 47 anos e dois adolescentes, de 13 e 17 anos, apreendidos pela PM.
Durante a ação, foram apreendidos cerca de 197 ovos de Páscoa e 142 kits de doces.
Os suspeitos foram presos enquanto distribuíam os produtos em uma praça.
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Fortalecimento na facção
À PM, eles confirmaram que a ação ocorria também em outros bairros da cidade e tinha como objetivo fortalecer a presença da facção na região.
Chocolates sem rótulo de procedência
De acordo com a PM, os ovos de chocolate eram de fabricação artesanal e não possuíam rótulo de procedência nem prazo de validade.
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