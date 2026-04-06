Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Padrasto é preso por matar bebê de 1 ano após se irritar com choro

Homem foi detido após apresentar contradições em depoimento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/04/2026 - 8:22 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lukas Pereira do Espírito Santos
Lukas Pereira do Espírito Santos -

Um homem identificado como Lukas Pereira do Espírito Santos foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeito de provocar a morte da enteada, Maya Costa Cypriano, de 1 ano e 9 meses. Ele foi detido após apresentar contradições em depoimento e, posteriormente, admitir as agressões.

Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com apoio da 29ª DP (Madureira), o caso aconteceu na última quinta-feira, 2, na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os agentes apontam que o suspeito estava sozinho com a criança no momento do crime. Ele teria se irritado com o choro da menina e desferido golpes na região abdominal.

Após as agressões, a criança apresentou estado grave, mas não recebeu socorro imediato. O homem teria apenas enviado mensagens à mãe informando que a filha não estava bem.

Maya Costa Cypriano,
Maya Costa Cypriano, | Foto: Rperodução/Redes Sociais

A vítima foi levada posteriormente a um posto de saúde, mas já chegou sem vida. Inicialmente, o caso foi registrado na 29ª DP como verificação de óbito.

Com a constatação de sinais de violência, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios, que passou a investigar o episódio como crime.

Exames periciais identificaram lesões compatíveis com agressões físicas graves, além de indícios de possíveis episódios anteriores de violência.

Leia Também:

Ex-diretor de hospital baiano é preso pela PRF com canetas emagrecedoras, MacBooks e drogas
Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador
Mãe e filho de seis anos são mortos a facadas no sul da Bahia

Mãe estava em entrevista de emprego

Durante o enterro da criança, a mãe afirmou não ter percebido comportamentos agressivos do companheiro e disse que ele era sua principal rede de apoio. No dia do crime, ela estava em uma entrevista de emprego e só retornou horas depois, após receber mensagens informando que a filha passava mal.

Por outro lado, pessoas próximas à família paterna relataram à polícia que o suspeito demonstrava ciúmes da relação e já teria feito comentários de que a criança atrapalhava o relacionamento.

Prisão e investigação

Diante das inconsistências no depoimento, o padrasto acabou confessando parcialmente as agressões. A Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias, com parecer favorável do Ministério Público.

As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias da morte e apurar possíveis responsabilidades adicionais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

criança HOMICÍDIO padrasto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lukas Pereira do Espírito Santos
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Lukas Pereira do Espírito Santos
Play

Tiroteio: Vídeo mostra resgate de policial baleado em Lauro de Freitas

Lukas Pereira do Espírito Santos
Play

Homem é preso por agredir mãe e filho com autismo; veja vídeo da ação

Lukas Pereira do Espírito Santos
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

x