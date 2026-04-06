POLÍCIA
Padrasto é preso por matar bebê de 1 ano após se irritar com choro
Homem foi detido após apresentar contradições em depoimento
Por Victoria Isabel
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Um homem identificado como Lukas Pereira do Espírito Santos foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeito de provocar a morte da enteada, Maya Costa Cypriano, de 1 ano e 9 meses. Ele foi detido após apresentar contradições em depoimento e, posteriormente, admitir as agressões.
Segundo as investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com apoio da 29ª DP (Madureira), o caso aconteceu na última quinta-feira, 2, na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire.
Os agentes apontam que o suspeito estava sozinho com a criança no momento do crime. Ele teria se irritado com o choro da menina e desferido golpes na região abdominal.
Após as agressões, a criança apresentou estado grave, mas não recebeu socorro imediato. O homem teria apenas enviado mensagens à mãe informando que a filha não estava bem.
A vítima foi levada posteriormente a um posto de saúde, mas já chegou sem vida. Inicialmente, o caso foi registrado na 29ª DP como verificação de óbito.
Com a constatação de sinais de violência, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios, que passou a investigar o episódio como crime.
Exames periciais identificaram lesões compatíveis com agressões físicas graves, além de indícios de possíveis episódios anteriores de violência.
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Mãe estava em entrevista de emprego
Durante o enterro da criança, a mãe afirmou não ter percebido comportamentos agressivos do companheiro e disse que ele era sua principal rede de apoio. No dia do crime, ela estava em uma entrevista de emprego e só retornou horas depois, após receber mensagens informando que a filha passava mal.
Por outro lado, pessoas próximas à família paterna relataram à polícia que o suspeito demonstrava ciúmes da relação e já teria feito comentários de que a criança atrapalhava o relacionamento.
Prisão e investigação
Diante das inconsistências no depoimento, o padrasto acabou confessando parcialmente as agressões. A Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias, com parecer favorável do Ministério Público.
As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias da morte e apurar possíveis responsabilidades adicionais.
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