CRIME BRUTAL
Mãe e filho de seis anos são mortos a facadas no sul da Bahia
Suspeito do crime foi encontrado morto na zona rural de Maraú
Por Victoria Isabel
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Uma mulher e o filho dela, de apenas seis anos, foram mortos a facadas no sul da Bahia. O crime ocorreu neste domingo, 5, no bairro Novo, em Ibirapitanga.
As vítimas foram identificadas como Karielle Lima Marques de Souza, de 23 anos, e Nicolas Marques Sodré. Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.
De acordo com a ocorrência, o principal suspeito do crime é Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos, que teria atacado as vítimas com uma arma branca. Após o ataque, ele fugiu do local.
O homem foi encontrado posteriormente em um imóvel na zona rural de Maraú, já sem sinais vitais, com indícios de suicídio.
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Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e o caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ibirapitanga.
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