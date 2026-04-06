Mãe e filho de seis anos são mortos a facadas no sul da Bahia

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Mãe e filho mortos a facadas - Foto: Reprodução

Uma mulher e o filho dela, de apenas seis anos, foram mortos a facadas no sul da Bahia. O crime ocorreu neste domingo, 5, no bairro Novo, em Ibirapitanga.

As vítimas foram identificadas como Karielle Lima Marques de Souza, de 23 anos, e Nicolas Marques Sodré. Segundo informações da Polícia Civil da Bahia, os dois chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

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De acordo com a ocorrência, o principal suspeito do crime é Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos, que teria atacado as vítimas com uma arma branca. Após o ataque, ele fugiu do local.

O homem foi encontrado posteriormente em um imóvel na zona rural de Maraú, já sem sinais vitais, com indícios de suicídio.

Guias para perícia e remoção dos corpos foram expedidas, e o caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ibirapitanga.