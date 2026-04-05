POLÍCIA
Policial militar é baleado no tórax durante assalto em Salvador
Oficial foi socorrido por um cidadão que passava pelo local. Seu estado de saúde é estável
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Um policial militar foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, 5, no bairro de Alto da Terezinha, em Salvador, enquanto era assaltado.
Em nota, a Polícia Militar informou que o oficial foi baleado enquanto era assaltado por volta da 1h deste domingo. A Polícia Civil informou que ele estava andando de bicicleta quando foi abordado pelo suspeito que, ao descobrir que ele fazia parte da corporação, disparou.
O policial foi socorrido por um cidadão que passava pelo local e o conduziu para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico especializado.
De acordo com a equipe assistencial, o projétil disparado ficou alojado na região muscular do tórax, precisando ser realizada uma sutura no ferimento.
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Exames de imagem não indicaram lesões graves, e o policial encontra-se estável, consciente e fora de risco de morte, sendo encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhamento.
Policiamento aumentado
Após o registro do ocorrido, a PM informa que o policiamento na região foi alimentado, assim como diligências foram realizadas buscando identificar e localizar os autores dos crimes.
A Corporação segue acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário ao policial militar e seus familiares.
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