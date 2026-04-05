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POLÍCIA

Policial militar é baleado no tórax durante assalto em Salvador

Oficial foi socorrido por um cidadão que passava pelo local. Seu estado de saúde é estável

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/04/2026 - 13:10 h | Atualizada em 05/04/2026 - 14:03

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Policial Militar é baleado ao ser assaltado em Salvador
Policial Militar é baleado ao ser assaltado em Salvador -

Um policial militar foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, 5, no bairro de Alto da Terezinha, em Salvador, enquanto era assaltado.

Em nota, a Polícia Militar informou que o oficial foi baleado enquanto era assaltado por volta da 1h deste domingo. A Polícia Civil informou que ele estava andando de bicicleta quando foi abordado pelo suspeito que, ao descobrir que ele fazia parte da corporação, disparou.

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O policial foi socorrido por um cidadão que passava pelo local e o conduziu para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico especializado.

De acordo com a equipe assistencial, o projétil disparado ficou alojado na região muscular do tórax, precisando ser realizada uma sutura no ferimento.

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Exames de imagem não indicaram lesões graves, e o policial encontra-se estável, consciente e fora de risco de morte, sendo encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhamento.

Policiamento aumentado

Após o registro do ocorrido, a PM informa que o policiamento na região foi alimentado, assim como diligências foram realizadas buscando identificar e localizar os autores dos crimes.

A Corporação segue acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário ao policial militar e seus familiares.

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Tags:

policial Salvador Tentativa de Homicídio

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