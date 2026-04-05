Policial militar é baleado no tórax durante assalto em Salvador

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Policial Militar é baleado ao ser assaltado em Salvador - Foto: Divulgação | Polícia Militar da Bahia

Um policial militar foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, 5, no bairro de Alto da Terezinha, em Salvador, enquanto era assaltado.

Em nota, a Polícia Militar informou que o oficial foi baleado enquanto era assaltado por volta da 1h deste domingo. A Polícia Civil informou que ele estava andando de bicicleta quando foi abordado pelo suspeito que, ao descobrir que ele fazia parte da corporação, disparou.

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O policial foi socorrido por um cidadão que passava pelo local e o conduziu para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento médico especializado.

De acordo com a equipe assistencial, o projétil disparado ficou alojado na região muscular do tórax, precisando ser realizada uma sutura no ferimento.

Exames de imagem não indicaram lesões graves, e o policial encontra-se estável, consciente e fora de risco de morte, sendo encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhamento.

Policiamento aumentado

Após o registro do ocorrido, a PM informa que o policiamento na região foi alimentado, assim como diligências foram realizadas buscando identificar e localizar os autores dos crimes.

A Corporação segue acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário ao policial militar e seus familiares.