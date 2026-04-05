Mulher é salva de agressor após pedir pizza com borda

A mulher foi salva pelos policiais - Foto: Ilustratativa | Freepik

Uma mulher foi salva de seu agressor após pedir uma pizza com “bastante borda” durante uma ligação em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima ligou para o número da polícia militar e fez o pedido, usando o código de mulheres que sofrem violência doméstica e não podem denunciar de forma direta.

Ciente da ocorrência, o policial enviou uma viatura para a residência da mulher, que foi identificada com hematomas pelo corpo. Em seguida, o suspeito foi localizado, detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

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O caso foi registrado no dia 29 de março, mas ganhou repercussão nesta semana, após o policial responsável pela ocorrência ser reconhecido publicamente. De acordo com uma nota publicada no Boletim Geral da corporação, o cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi identificado como Thiago Barbosa da Silva.

O oficial chegou a relatar como identificou a denúncia. “No momento em que atendi a solicitação da senhora pedindo ‘uma pizza com bastante borda’, consegui identificar que seria um pedido de socorro, principalmente pelo que estamos vivendo nos dias de hoje”, afirmou.

Denuncie

Se estiver sofrendo algum tipo de violência doméstica ligue para o número 190 e denuncie. Profissionais da Polícia Militar estarão disponíveis por 24 horas para atender as ocorrências.