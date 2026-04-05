VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Mulher é salva de agressor após pedir pizza com borda
A vítima usou o código de ajuda para vítima de violência doméstica
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Uma mulher foi salva de seu agressor após pedir uma pizza com “bastante borda” durante uma ligação em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima ligou para o número da polícia militar e fez o pedido, usando o código de mulheres que sofrem violência doméstica e não podem denunciar de forma direta.
Ciente da ocorrência, o policial enviou uma viatura para a residência da mulher, que foi identificada com hematomas pelo corpo. Em seguida, o suspeito foi localizado, detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
O caso foi registrado no dia 29 de março, mas ganhou repercussão nesta semana, após o policial responsável pela ocorrência ser reconhecido publicamente. De acordo com uma nota publicada no Boletim Geral da corporação, o cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi identificado como Thiago Barbosa da Silva.
Leia Também:
O oficial chegou a relatar como identificou a denúncia. “No momento em que atendi a solicitação da senhora pedindo ‘uma pizza com bastante borda’, consegui identificar que seria um pedido de socorro, principalmente pelo que estamos vivendo nos dias de hoje”, afirmou.
Denuncie
Se estiver sofrendo algum tipo de violência doméstica ligue para o número 190 e denuncie. Profissionais da Polícia Militar estarão disponíveis por 24 horas para atender as ocorrências.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes