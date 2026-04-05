POLÍCIA
Adolescente é apreendido com drogas e mais de R$ 3 mil em espécie
Ocorrência aconteceu em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)
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Um adolescente foi apreendido na manhã deste domingo, 5, com porções de várias drogas e mais de R$ 3 mil em espécie durante uma ação de policiais da Polícia Militar, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
De acordo com a polícia, o jovem estava em uma motocicleta com uma mochila e um rádio de comunicação. Ao perceber a aproximação das guarnições, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes.
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Material apreendido
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o adolescente:
- 239 pinos de cocaína;
- 33 pinos de maconha k9;
- 10 trouxas de crack;
- 45 trouxas de maconha;
- Três relógios;
- Três correntes douradas;
- Quatro rádios de comunicação;
- Um carregador de rádio;
- Uma munição calibre 5,56x45mm;
- R$ 3.620,80 em espécie;
- Um celular;
- Uma motocicleta.
Encaminhamento
O adolescente e todo o material apreendido foram apresentados em uma delegacia especializada, onde a ocorrência foi registrada. O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.
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