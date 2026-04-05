Adolescente é apreendido com drogas e mais de R$ 3 mil em espécie

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PM apreende adolescente na RMS - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Um adolescente foi apreendido na manhã deste domingo, 5, com porções de várias drogas e mais de R$ 3 mil em espécie durante uma ação de policiais da Polícia Militar, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a polícia, o jovem estava em uma motocicleta com uma mochila e um rádio de comunicação. Ao perceber a aproximação das guarnições, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes.

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Material apreendido

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o adolescente:

239 pinos de cocaína;

33 pinos de maconha k9;

10 trouxas de crack;

45 trouxas de maconha;

Três relógios;

Três correntes douradas;

Quatro rádios de comunicação;

Um carregador de rádio;

Uma munição calibre 5,56x45mm;

R$ 3.620,80 em espécie;

Um celular;

Uma motocicleta.

Itens apreendidos com adolescente na RMS | Foto: Divulgação | BPATAMO

Encaminhamento

O adolescente e todo o material apreendido foram apresentados em uma delegacia especializada, onde a ocorrência foi registrada. O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.