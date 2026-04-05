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POLÍCIA

Adolescente é apreendido com drogas e mais de R$ 3 mil em espécie

Ocorrência aconteceu em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/04/2026 - 15:57 h

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PM apreende adolescente na RMS
PM apreende adolescente na RMS -

Um adolescente foi apreendido na manhã deste domingo, 5, com porções de várias drogas e mais de R$ 3 mil em espécie durante uma ação de policiais da Polícia Militar, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a polícia, o jovem estava em uma motocicleta com uma mochila e um rádio de comunicação. Ao perceber a aproximação das guarnições, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes.

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Material apreendido

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o adolescente:

  • 239 pinos de cocaína;
  • 33 pinos de maconha k9;
  • 10 trouxas de crack;
  • 45 trouxas de maconha;
  • Três relógios;
  • Três correntes douradas;
  • Quatro rádios de comunicação;
  • Um carregador de rádio;
  • Uma munição calibre 5,56x45mm;
  • R$ 3.620,80 em espécie;
  • Um celular;
  • Uma motocicleta.
Itens apreendidos com adolescente na RMS
Itens apreendidos com adolescente na RMS | Foto: Divulgação | BPATAMO

Encaminhamento

O adolescente e todo o material apreendido foram apresentados em uma delegacia especializada, onde a ocorrência foi registrada. O caso seguirá sob investigação das autoridades competentes.

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Tags:

apreensão Polícia

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