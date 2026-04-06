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POLÍCIA

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Grupo furtou peças milionárias e teve R$ 13,6 milhões em bens bloqueados

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/04/2026 - 7:42 h

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Shopping em Salvador
Shopping em Salvador -

Imagens de câmeras de segurança de um shopping em Salvador ajudaram a revelar o modo de atuação de uma quadrilha especializada em furtos milionários a joalherias. Os registros, mostram como os criminosos invadiam lojas pelo teto durante a madrugada, sem levantar suspeitas.

Um dos casos que chamou a atenção da polícia ocorreu na noite de 25 de janeiro de 2025. Nas imagens, um homem aparece entrando em uma cafeteria já fechada, não para cometer o crime no local, mas para acessar o forro do estabelecimento.

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Após analisar câmeras e sensores de alarme, o suspeito abre um buraco no gesso e consegue chegar à loja vizinha, onde funcionava uma joalheria. Já no interior do estabelecimento, ele arromba o cofre e leva anéis, colares e pulseiras avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

O criminoso permaneceu dentro do shopping até a manhã seguinte e deixou o local sem ser percebido. As imagens foram obtidas pelo programa Fantástico.

Operação “Diamante de Sangue”

A investigação da Polícia Civil da Bahia resultou na operação “Diamante de Sangue”, que desarticulou a organização criminosa responsável pelos furtos. Ao todo, dez suspeitos foram presos em oito estados.

Além das prisões, foram bloqueados R$ 13,6 milhões em bens, incluindo 11 carros de luxo, uma moto aquática avaliada em cerca de R$ 300 mil, joias e celulares sem comprovação de origem.

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Estrutura e ostentação

De acordo com as investigações, o grupo agia de forma planejada e repetia o mesmo método em diferentes estados: invadia estabelecimentos vizinhos e acessava joalherias pelo teto, sempre fora do horário de funcionamento.

A polícia também identificou que um casal apontado como líder da quadrilha ostentava nas redes sociais viagens internacionais e veículos de alto padrão. Os suspeitos ainda são investigados por possíveis ligações com o tráfico de drogas e esquemas de lavagem de dinheiro.

Veja vídeo:

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Tags:

Operação policial Polícia Polícia Civil

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